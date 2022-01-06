Проблема в сильно урезанном интерфейсе PCIе 4.0 х4

Рынок видеокарт разрывает в разные стороны. Большую часть пирога себе пытаются отхватить майнеры. Нужно признаться, что это у них успешно выходит, ведь геймерам ничего не остаётся как брать медленные бюджетные модели или переплачивать десятки тысяч рублей за Radeon RX 6600 ХТ или GeForce RTX 3060. Пока майнеры лихо наполняли свои фермы, разбирая видеокарты по любой цене, выяснилось, что из-за резкого увеличения хешрейта, наблюдается сильное падение доходности. Последствия мы увидим очень скоро, а пока мнение геймеров относительно недавно анонсированной Radeon RX 6500 XT разделилось.

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Представители AMD и многие геймеры полагают, что видеокарту ждёт успех, ведь здесь всё против майнеров. И 4 Гб видеопамяти, и 64-битная шина. При этом есть фирменные технологии масштабирования, способные ощутимо поднять производительность в играх. Со всем этим несогласна немалая часть наших читателей. Здесь всё очевидно, ведь перед нами слегка улучшенная версия старушки Radeon RX 570, которая будет меньше греться и сжигать не так много электричества. Как оказалось, в некоторых случаях старушка может оказаться быстрее новой Radeon RX 6500 XT.

Всё дело в интерфейсе PCIе, который оказался ограничен четырьмя полосами пропускания. Проще говоря: здесь мы имеем PCIе 4.0 х4, а значит мы получим скромную пропускную способность в 8 Гбит/с. Особенно настораживает тот факт, что даже бюджетная Radeon RX 5500 предыдущего поколения могла похвастать поддержкой PCIe 4.0 x8. Предполагается, что в случае наличия современной материнской платы с интерфейсом PCIe 4.0, Radeon RX 6500 XT будет демонстрировать заявленную производительность, о которой нам вещали представители AMD, а вот на чипсетах, где есть только PCIe 3.0, потери могут быть заметны невооружённым взглядом.

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Всё это весьма странно и похоже на отчаянную попытку сэкономить на мелочах. Насколько низкая пропускная способность повлияет на финальную производительность в играх, нам предстоит узнать после 19 января. Выше можно посмотреть сравнительную таблицу соответствия интерфейсов PCIe. Кроме того, эксперты уже выяснили, что Radeon RX 6500 XT лишена нескольких важных технологий, доступных старшим графическим чипам. Это кодирование H264/HEVC или декодирование AV1. Вот и получается, что старушка Radeon RX 570, на которой можно было встретить 8 Гб видеопамяти и 256-битную шину, в некоторых сценариях будет быстрее более новой Radeon RX 6500 XT. А ведь между ними 5 лет разницы. Хотите знать, сколько AMD в 2017 году просила за Radeon RX 570 с 4 Гб памяти? 169 долларов. А ведь Стартовая цена Radeon RX 6500 XT составит 199 долларов. Думаем, что говорить больше не о чем.