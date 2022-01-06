Видеокарта Radeon RX 6500 XT создавалась как решение, максимально некомфортное для майнинга криптовалют

Анонс видеокарты Radeon RX 6500 XT стал одним из самых больших разочарований презентации AMD. Только вдумайтесь: на дворе 2022 года, а геймерам предлагают за 200 долларов купить видеокарту с 4 Гб видеопамяти и 64-битной шиной. Это какое-то издевательство, ведь в розницу такая карточка попадёт за 400+ долларов. Кажется, что по сравнению с GeForce RTX 3050, Radeon RX 6500 XT станет настоящим провалом. Вот только у руководства AMD есть на этот счёт своё мнение, которое может быть и не совпадает с нашим, но не лишено логики. Давайте изучим сильные стороны новинки, а также наиболее важные факторы, позволяющие надеется на её успех.

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Прежде всего нужно понимать, что Radeon RX 6500 XT станет первой видеокартой на планете, созданной по 6-нм техпроцессу. Вне всякого сомнения, это принесёт улучшения, пусть и не такие ощутимые как с перехода на 5 нанометров. Учтите, что бюджетная серия Radeon RX 6000 и без того могла похвастать низким энергопотреблением. Radeon RX 6500 XT должна стать ещё менее прожорливой. Предположительно, изначально рассматривался вариант на 8 Гб, но из-за майнеров мы увидим только версию на 4 Гб. Вкупе с 64-битной шиной это приведёт к полному отсутствию интереса у фермеров. Здесь нужно понимать, что многие эксперты изначально не считали Radeon RX 6600 XT майнерской видеокартой. Вот только благодаря высокой энергоэффективности карта позволяет экономить на розетке, что во многих странах крайне важно. С Radeon RX 6500 XT такого не случится, ведь майнить на ней Эфир нельзя от слова совсем.

Представители AMD заявляют, что поставили себе амбициозную цель: выпустить графический чип стоимостью 199 долларов, который будет оставаться игровым, обеспечивая высокую производительность в играх. Очевидно, что дорогостоящая память не позволила бы уложиться в 8 Гб GDDR6. Кроме того утверждается, что узкая шина не так важна, ведь Radeon RX 6500 XT поддерживает технологии FSR и RSR. Это значит, что отличной производительности можно будет достичь за счёт масштабируемости, а сама карта будет способна обеспечить высокие настройки графики в разрешении 1080р и средние в 2К.

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Отдельно отмечается, что попытки NVIDIA бороться с майнерами путём создания технологии блокировки хешрейта LHR не увенчались успехом. Представители красной команды рассматривали несколько вариантов, но решили остановиться именно на текущей конфигурации, как на наименее эффективной для добычи криптовалют. Даже если фермер решит добывать на Radeon RX 6500 XT альткоины, за счёт узкой шины он будет получать только разочарование, а не монеты.