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Биткоин и Эфир сильно подешевели, а окупаемость GeForce RTX 3080 в майнинге увеличилась до 21 месяца
Трейдеры потеряли 800 миллионов долларов за одну ночь
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События в Казахстане доказали, что сегодня даже такое заурядное событие, как цветная революция, способно влиять на мировую экономику. Технологии позволили нам быть ближе друг к другу, но не обошлось без негативных факторов. Вдумайтесь, ещё 20 лет назад никто бы в Европе и США (кроме ребят из нужных отделов) и не заметил революционеров в центре Азии, а сегодня выход нескольких сотен людей с битами способен обрушить Биткоин. Да что там Биткоин, если все криптовалюты зашатались словно карточный домик.

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Уже вчера вечером цифровое золото зашевелилось. Несмотря на ожидания экспертов, Биткоин не пошёл вверх, а рухнул, утащив за собой все цифровые активы. Хешрейт сети рухнул, поскольку Казахстан находится на втором месте по этому показателю в мире. По факту сегодня Биткоин откатился на самые низкий позиции за три месяца. На этом фоне случилось ожидаемое ощипывание трейдеров. Ребята скушали новогодний салат и ожидали роста криптовалюты, о котором так уверенно вещали аналитики. Ну а в результате держатели лишились более 800 миллионов долларов в криптовалюте. Что до Казахстана, то там всё ещё наблюдаются проблемы доступа в интернет. Вчера вечером была отключена мобильная связь, а ночью проведена силовая операция по зачистке агрессивных революционеров. Судя по всему, президент всё же осознал последствия. Ко всему прочему, Ростов ведь не резиновый!

Но нас с вами интересует Эфир, ведь чем хуже майнерам тем быстрее мы получим недорогие видеокарты. В качестве примера мы соберём виртуальную ферму на 8 видеокарт GeForce RTX 3080. Как видите, ферма приносит в сутки 37.55 доллара, а значит в месяц можно добыть 1126 долларов, что равняется 86 000 рублей. Среднестатистическая GeForce RTX 3080 стоит 173 000 рублей. Получается, что отбить вложения в ферму на 8 таких видеокарт общей стоимостью 1 384 000 рулей удастся за 16 месяцев. На самом деле больше, ведь в таблице указана стандартная видеокарта без наличия блокировки хешрейта. Поскольку майнерам удалось вернуть часть хешрейта, то сегодня доходность на GeForce RTX 3080 доходит до 70%, а значит прибавляем ещё 30% к нашим 16 месяцам.

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-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
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Получается, что последние волнения привели к сильному падению доходов фермеров, ведь окупаемость видеокарты GeForce RTX 3080 достигает 21 месяца. Если неопределённое положение в Казахстане продлится ещё несколько дней, то ждать восстановления курса Эфира не стоит. Это значит, что видеокарты могут ещё подешеветь, а ведь именно об этом мечтает каждый геймер.

#майнинг #geforce rtx 3080 #биткоин #эфир
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