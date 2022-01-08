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Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни

Кто покупает видеокарту GeForce GT 730? Вам может показаться, что в здравом уме этого никто не станет делать, но это не так, ведь продавцы всегда найдут нужные аргументы
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Начнём с очевидного: видеокарты сильно подорожали, поэтому для многих из геймеров заурядная GeForce GTX 1660 стала чуть ли не самым желанным подарком на Новый год или день рождения. В начале 2021 года я писал о любопытной тенденции, когда производители видеокарт вдруг начали массово выпускать ультрабюджетные модели. К примеру, в какой-то момент в розницу поступали огромные партии GeForce GT 730, которые долгое время можно было встретить только в совсем уж печальных сборках. При этом подобные видеокарты не иссякали. Мало того, к концу 2021 года к празднику жизни подключилась и GeForce GT 1030, которую геймеры разбирали сотнями.

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Ясно, что в офисный компьютер вообще не нужна видеокарта. Меня всегда раздражало, как в магазинах продавцы умудряются всучить покупателям подобных системных блоков какую-нибудь GeForce GT 710, тогда как интегрированная карта и так может выполнять все необходимые задачи. В таких случаях всем ясно, что ребята просто пытаются заработать, ведь в последние годы дела у подобных магазинчиков идут не лучшим образом. Но всё это детали, ведь недавно со мной случился случай, о котором я вам хочу поведать.

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Мне позвонил мой знакомый, которому я раньше неоднократно помогал собирать компьютер. Я уже давно подобными вещами не занимаюсь и даже хотел выкинуть старую Сим-карту, но поток звонков стих, и я решил на всякий случай оставить два номера. В свободное время иногда выезжаю заработать за пару часов 1500 рублей. Поскольку этого самого свободного времени у меня немного, поэтому я сообщил звонившему, что не смогу посмотреть системный блок на месте и буду изучать поломку у себя дома. Уже к вечеру компьютер был у меня. Как оказалось, вышла из строя видеокарта GeForce GTX 1050 Ti. Я без понятия почему она поломалась, поскольку сегодня меня подобные мелочи не волнуют. На процессоре нашлась интегрированная видеокарта, а операционная система была в полном порядке. Всё это заняло не так много времени, поэтому уже через полчаса я сообщил владельцу о печальной судьбе его видеокарты.

Поскольку мой знакомый заявил, что за компьютером у него сидит сын, который часто играет в игры, то я тут же сообщил ему, что интегрированной графики на процессоре Core i5-7400 будет недостаточно. Кроме того, я знаю, что парень ходит в компьютерную школу, где учит Фотошоп. Всё это подвигло меня к предложению купить новую видеокарту. Обговорив все за и против было решено взять GeForce GTX 1050 Ti. Я отдал системный блок, скинул моему знакомому ссылку на покупку и забыл о происшествии. 3 января на связь снова вышел мой знакомый, попросивший заехать к нему. Поскольку я всё равно собирался в тот район, то вечером заглянул к нему на машине. Текущая проблема была в роутере, но не он вызвал моё удивление.

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Как оказалось, после меня владелец сгоревшей видеокарты обратился в соседний магазин, где ему сказали, что GeForce GTX 1050 Ti – это слишком дорогая видеокарта, а под его нужды пойдёт и GeForce GT 730. Якобы, последняя тянет игры и может запускать Фотошоп. Сами понимаете, что сын моего знакомого в полном шоке, ведь кроме старых стрелялок у него вообще ничего не идёт. Ответа на вопрос, почему был сделан такой странный выбор, не получил, поскольку владелец новенькой GeForce GT 730 вообще не понимает разницу между видеокартами. Увы, сделать уже было ничего нельзя, поскольку покупать новую карту было не на что. Что до меня, то я в очередной раз убелился в том, как некрасиво себя ведут продавцы магазинов.

Вдумайтесь, есть две видеокарты: GeForce GT 730 и GeForce GTX 1050 Ti. Обе имеют узнаваемый шильдик NVIDIA, поэтому ушлые продавцы напирают на бренд. Также они уверяют в том, что карты почти идентичные, ведь у них по 4 Гб памяти. В итоге медленная GeForce GT 730 была куплена не за 8000 рублей, а за 15 000, при этом сотрудник магазина взял ещё 2000 за установку операционной системы и правильную настройку видеокарты. В данном случае неясно, о чём речь, ведь под Windows 10 драйвера после запуска с новым оборудование ставятся в автоматическом режиме.

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Увы, обманщики процветают, а мы с вами попадаемся на их удочку. Только не говорите, что вы разбираетесь абсолютно во всём. Да, возможно, вы бы сразу высказали продавцам своё мнение по поводу их попытки вас обмануть. Скорее всего, этого бы вообще не случилось, ведь в магазине работают не новички, а значит ребята прекрасно видят, кому можно продать GeForce GT 730 с наценкой. Ну и вишенка на торте: операционную систему никто не устанавливал. Мастер взял 2000 рублей за красивые глаза, сменив фон рабочего стола и удалив пару программ. Судя по всему, он большой юморист, поскольку заявил, что нельзя держать на компьютере больше одной игры сразу. Якобы, это приводит к поломке жёсткого диска. Надеюсь, вы понимаете, что стало со всеми играми после таких слов. Самое весёлое, что по моему совету мой знакомый ещё два года назад купил SSD на 1 Тб в дополнение к системному твердотельному накопителю на 128 Гб. Такие дела.

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