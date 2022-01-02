Есть ли смысл в покупке старой видеокарты в 2022 году, особенно, если она раньше работала на майнинговой ферме? Давайте разбираться

В последний день 2021 года мы подводили итоги, пытаясь разобраться в перспективах, которые ждут геймеров в 2022. Несмотря на пессимизм некоторых экспертов, мы бы не стали драматизировать, ведь есть и светлые стороны, позволяющие надеяться на положительный исход. И всё же, цифры свидетельствуют о масштабном затяжном кризисе, быстрого выхода из которого нет, а простых решений не предвидится. Когда видеокарты будут доступны по рекомендованным ценам, мы не знаем, поэтому предлагаем вам попытаться поискать альтернативы.

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Прежде всего можно последовать за большинством российских геймеров, купив бюджетную GeForce GT 1030 или GeForce GT 730. Как оказалось, именно эти видеокарты стали самыми популярными в последние дни декабря. Если вам не жалко 25 000 рублей, то берите GeForce GTX 1050 Ti, ну а добавив ещё 10 можно рассчитывать на более скоростную GeForce GTX 1650. Всё это весьма сомнительно, ведь потратив 35 тысяч рублей вы окажитесь в самой бюджетной лиге, где воцарились низкие настройки графики и разочаровывающее количество кадров в секунду. Есть вариант получше – обратиться на вторичный рынок. Пожалуй, наиболее оптимальной может стать видеокарта Radeon RX 580.

Сегодня представители канала Benchmark решили протестировать старушку, выпущенную в далёком 2017 году. Задача простая: понять, сможет ли Radeon RX 580 справиться с современными играми. Результаты доступны в таблице, где отражены средние показатели и редкие явления 1% low. Игровое разрешение было установлено на 1080р, а качество графики между средним и высоким с оптимизацией для наибольшего количества кадров в секунду.

Как видите, даже в таких новых проектах как Hitman 3 и Cyberpunk 2077 fps держится выше 40. Очевидно, что небольшие манипуляции позволят поднять показатель до 60 кадров в секунду, сделав игру комфортной для большинства геймеров. Во всех остальных проектах можно увидеть стабильно высокие результаты, что говорит в пользу того, что Radeon RX 580 отлично справляется с современными играми.

Что до показателей 1% low, то в большинстве случаев мы видим стабильный игровой процесс без просадок, и только в новой Halo Infinite наблюдаются проблемы. При этом нужно учитывать, что сегодня купить Radeon RX 580 на вторичном рынке можно за 40 000 рублей. Вполне возможно, что вам попадётся карта, проработавшая несколько лет на ферме. В любом случае вам никто не откроет таких подробностей, поэтому мы бы порекомендовали провести тщательное тестирование. Запустите синтетические тесты, прогоните их несколько раз, изучив температуры и троттлинг. Если всё будет в полном порядке, то бывшая в употреблении Radeon RX 580 может стать вашим спасением, ведь за 40 000 рублей ни одна новая видеокарта не способна выдавать такие же высокие результаты.

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