За 3 года с момента начала продаж геймеры так и не получили возможность купить видеокарты с трассировкой лучей по нормальным ценам

31 декабря – это самое лучше время для подведения итогов года. Сегодня мы рассмотрим наиболее важные показатели, которые волнуют каждого геймера. В качестве источника обратимся в статистику игрового магазина Steam. Прежде всего рассмотрим количество оперативной памяти. 47% всех геймеров имеют компьютеры с 16 Гб оперативной памяти. Этот факт не может не радовать, ведь есть ещё 13% пользователей, с более внушительным количеством ОЗУ. Это гарантирует высокую скорость обработки данных, а значит данная часть компьютера не является слабым местом у большей части геймеров.

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Почти 87% всех геймеров сидят на настольной операционной системе Windows 10. В ноябре новая Windows 11 отвоевала немалую долю и на момент написания данного материала установлена на более чем 8.6% всех пользователей игрового магазина Steam. Устаревшие системы почти не используются, поэтому можно констатировать, что большая часть геймеров имеет потенциальную возможность запускать все современные игры.

С процессорами всё сложнее, ведь 4-ядерные камни 2021 года в разы превосходят своих коллег, выпущенных пять и тем более десять лет назад, поэтому данный параметр обсуждать не будем, а вот разрешение дисплея – весьма показательная характеристика. Как видите, 69% всех пользователей на конец 2021 года могут похвастать сильно устаревшим монитором с разрешением 1080р. В данном случае заявление о том, что сегодня больше и не нужно, не принимаются, ведь производители контента в первую очередь подстраиваются под пользователей. Если все вокруг будут сидеть с мониторами 10-летней давности, то ждать высококачественного контента – верх наивности.

На сладкое – видеокарты. Мы знаем, что это больная тема для многих наших читателей, что доказывает статистика Steam. Уже много лет на первом месте старушка GeForce GTX 1060. Следом идут такие же медленные модели, а надежда всех геймеров (GeForce RTX 2060) оказалась большим разочарованием. В конце 2020 года NVIDIA прекратила её производство, потом снова возобновляла, но в малых количествах, а в итоге на рынке нет видеокарты, способной предложить высокую производительность в народном разрешении 1080р. Эту роль пытается взять на себя линейка GeForce GTX 1660, но недостаток производства таких моделей привёл к завышенным ценам.

По итогам года GeForce RTX 3060 только на 11 месте. Учтите, что речь о мобильной версии, тогда как все настольные ушли майнерам. Здесь самое время вспомнить, что видеокарты с трассировкой лучей появились 3 года назад, но технология не только не стала народной, но и вообще не востребована. Если так пойдёт дальше, у волшебных лучиков NVIDIA будет весьма туманное будущее, ведь у геймеров просто нет видеокарт с поддержкой трассировки лучей.

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Картина удручающая, а эксперты то и дело прочат подорожание видеокарт и рост курса Эфира до 6000 долларов. Вообще положение могла спасти AMD, но Лиза Су предпочла похоронить Radeon RX 580. Ну а результат вы знаете: за видеокарту, которая должна стоить 330 долларов сегодня просят 1200, а GeForce RTX 3080 с рекомендованной ценой в 700 долларов приходится платить 170 000 рублей. Добро пожаловать в 2022 год!