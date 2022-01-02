Отложенный спрос и опасения производителей могут отрицательно сказаться на доступности видеокарт на рынке

Сегодня многие эксперты пытаются переложить ответственность за кризис на рынке видеокарт с майнеров на дефицит полупроводников. Нам рассказывают о сложной ситуации, когда основные производители столкнулись с недостатком компонентов. Несомненно, проблема и существует, но её масштабы даже близко не могли бы привести к таким последствиям, если бы не было тех, кто готов покупать видеокарты даже с трёхкратной переплатой. Весной прибыльность майнинга Эфира на графических чипах достигала просто неразумных значений. Летом показатели упали, но по сравнению с тем, что мы наблюдаем в настоящее время, полгода назад можно было очень даже неплохо зарабатывать.

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Как мы могли убедиться, на конец 2021 года доходность обвалилась в 2 раза, что объясняется увеличением сложности добычи в 2 раза за прошедшие 6 месяцев. Присмотритесь к графику ниже. В это сложно поверить, но за какие-то полгода количество подключённых видеокарт удвоилось. Впервые майнеры начали активно скупать видеокарты для добычи Эфира в 2017 году. После этого хешрейт сети был относительно стабилен, что позволяло оценивать доходность в длительной перспективе. Начиная с января 2021 года фермерам приходилось постоянно наращивать мощности, ведь постоянный рост сложности майнга привёл к скрытому падению доходности. До какого-то момента этот процесс был незаметен, ведь цена за 1 монету постоянно росла, но в декабре рекордов больше не было, а доходность буквально рухнула.

На сайте 3DCenter есть любопытный материал, в рамках которого эксперты пытаются проанализировать, появится ли у геймеров возможность купить видеокарту в 2022 году по близкой к рекомендованной цене. Учтите, что речь идёт о европейском рынке, где даже сегодня цена на 30-50% ниже российских. И всё же, автор приходит к неутешительным выводам: вернуть цены к рекомендованным почти невозможно. Причин множество, поэтому мы перечислим только основные:

Отложенный спрос. Именно так, ведь миллионы (именно миллионы) геймеров недополучили видеокарты, которые ушли майнерам. Обратите внимание: за 3 квартал 2021 года NVIDIA выпустила 10 миллионов видеокарт, большая часть из которых досталась фермерам. В масштабе года отложенный спрос настолько огромен, что на насыщение рынка уйдут годы.

Политика производителей. В 2018 году NVIDIA и AMD уже столкнулись с перепроизводством. В этот раз обе компании на такое не пойдут. Переход на 5-нм техпроцесс и появления графических чипов следующего поколения не приведёт к увеличению количества видеокарт на рынке, ведь выпуск текущего поколения будет остановлен.

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А вообще есть и положительные стороны, ведь впереди остановка майнинга на видеокартах и переход Эфира на алгоритм Ethereum 2.0. Теоретически, майнеры начнут распродавать свои фермы, что положительным образом отразится на предложении на рынке и снизит цену, но пока это только предположения.