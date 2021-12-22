Если вы уже присматривались к новым процессорам Intel 12-го поколения, то должны знать о нескольких проблемах, с которыми столкнулись первые владельцы. Так, из-за специфики технологии больших и малых ядер какое-то время было невозможно запускать популярные игры. Спустя несколько недель ошибку удалось устранить, но говорить о массовых продажах преждевременно. Всё дело в отсутствие на полках недорогих камней семейства Alder Lake и бюджетных материнских плат под них. Уже 5 января эта неприятность будет устранена, но есть ещё одна мелочь.
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Поскольку одной из главных фишек новых процессоров Intel 12-го поколения была поддержка оперативной памяти DDR5, то казалось, что именно этот компонент должен выпускаться в больших количествах. В реальности многие российские магазины вообще не увидели новых комплектов памяти, а крохи попали к перекупщикам на Авито. Спустя два месяца с начала производства DDR5 прояснить ситуацию решила компания Micron.
Отмечается, что в настоящее время количество микросхем памяти DDR5 достаточно для обеспечения поставок, но есть и другая проблема. Так, долгое время регулирование напряжения на ОЗУ обеспечивали модули PMIC и микросхемы VRM расположенные прямо на материнской плате. Оперативная память пятого поколения отличается от всех предшественников тем, что PMIC и VRM теперь находятся на самой ОЗУ. Идея состояла в упрощении регулирования напряжения на серверных материнских платах и снижения сложности их производства. Вот только никто не подумал о том, что это приведёт усложнению конструкции оперативной памяти DDR5.
Если бы такое случилось несколько лет назад, то мы бы увидели только рост стоимости модулей памяти за счёт появления в конструкции новых дорогостоящих микросхем. Вот только сегодня мы живём во время полупроводникового кризиса, поэтому достать отдельные компоненты не так просто. Это значит, что производство DDR5 буксует из-за нехватки ключевых компонентов, никак не связанных с микросхемами памяти. Micron полагает, что снизить дефицит PMIC удастся только ко второй половине 2022 года.
Ждать больших партий новой оперативной памяти не приходится. Производство будет увеличиваться до тех пор, пока не удастся насытить рынок, а также отложенный спрос пользователей, которые либо не стали покупать новые процессоры Alder Lake, либо взяли материнские платы на базе DDR4. Информация к размышлению: если часть дорогостоящих микросхем перекочевала с материнских плат на оперативную память, то почему в таком случае рекомендованные цены на эти самые материнские платы не падают?