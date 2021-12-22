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Micron назвала главную причину дефицита ОЗУ DDR5 и обещает нарастить поставки во 2 половине 2022 г
Нехватка оперативной памяти нового стандарта продлится ещё как минимум полгода
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Если вы уже присматривались к новым процессорам Intel 12-го поколения, то должны знать о нескольких проблемах, с которыми столкнулись первые владельцы. Так, из-за специфики технологии больших и малых ядер какое-то время было невозможно запускать популярные игры. Спустя несколько недель ошибку удалось устранить, но говорить о массовых продажах преждевременно. Всё дело в отсутствие на полках недорогих камней семейства Alder Lake и бюджетных материнских плат под них. Уже 5 января эта неприятность будет устранена, но есть ещё одна мелочь.

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Поскольку одной из главных фишек новых процессоров Intel 12-го поколения была поддержка оперативной памяти DDR5, то казалось, что именно этот компонент должен выпускаться в больших количествах. В реальности многие российские магазины вообще не увидели новых комплектов памяти, а крохи попали к перекупщикам на Авито. Спустя два месяца с начала производства DDR5 прояснить ситуацию решила компания Micron.

Отмечается, что в настоящее время количество микросхем памяти DDR5 достаточно для обеспечения поставок, но есть и другая проблема. Так, долгое время регулирование напряжения на ОЗУ обеспечивали модули PMIC и микросхемы VRM расположенные прямо на материнской плате. Оперативная память пятого поколения отличается от всех предшественников тем, что PMIC и VRM теперь находятся на самой ОЗУ. Идея состояла в упрощении регулирования напряжения на серверных материнских платах и снижения сложности их производства. Вот только никто не подумал о том, что это приведёт усложнению конструкции оперативной памяти DDR5.

Если бы такое случилось несколько лет назад, то мы бы увидели только рост стоимости модулей памяти за счёт появления в конструкции новых дорогостоящих микросхем. Вот только сегодня мы живём во время полупроводникового кризиса, поэтому достать отдельные компоненты не так просто. Это значит, что производство DDR5 буксует из-за нехватки ключевых компонентов, никак не связанных с микросхемами памяти. Micron полагает, что снизить дефицит PMIC удастся только ко второй половине 2022 года.

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Ждать больших партий новой оперативной памяти не приходится. Производство будет увеличиваться до тех пор, пока не удастся насытить рынок, а также отложенный спрос пользователей, которые либо не стали покупать новые процессоры Alder Lake, либо взяли материнские платы на базе DDR4. Информация к размышлению: если часть дорогостоящих микросхем перекочевала с материнских плат на оперативную память, то почему в таком случае рекомендованные цены на эти самые материнские платы не падают? 

#micron #ddr5 #озу
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13:08
Micron назвала главную причину дефицита ОЗУ DDR5 и обещает нарастить поставки во 2 половине 2022 г
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