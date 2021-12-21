Ryzen 9 5950X вообще не подешевел, а Core i5-12600KF стоит дешевле, чем Ryzen 5 5600X

Выход процессоров Intel 12-го поколения должен был привести к снижению цен на процессоры AMD. По крайней мере, многие наши читатели думали именно так. Кто-то уже даже писал, как предвкушает тот факт, что ему удастся заменить свой Ryzen 5 3600, стоящий на чипсете В450 на Ryzen 7 5800Х или что-то помощнее. Как всегда, реальность преподнесла нам массу сюрпризов. Вообще не совсем понятно, что же вообще произошло. Посудите сами: Core i5-12600K с лёгкостью обходит Ryzen 7 5800X в синтетических тестах. Вырывается вперёд там, где важен упор на одноядерную производительность и не уступает красному конкуренту в производительности многоядерной. Мало того, если рекомендованная цена Core i5-12600K установлена на отметке 300 евро, то Ryzen 7 5800X купить дешевле 370 не выйдет.

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Зачем нам с вами все эти евро и доллары, ведь всё это можно увидеть в наших магазинах. Убедились? Core i5-12600K стоит 26 790 рублей, ну а Ryzen 7 5800X – 35 590 рублей. Журналисты сайта 3DCenter никак не поясняют данную проблему, но зато изучили цены на наиболее актуальные процессоры AMD и Intel. Сравнение идёт по датам с 7 ноября (именно тогда начались продажи процессоров Alder Lake) по 20 декабря. Как видите, флагман синей линейки Core i9-12900К потерял за это время 8% стоимости, а вот его главный конкурент в лице Ryzen 9 5950X не сдвинулся ни на евро.

1% от цены скинул Ryzen 5 5600X. Неясно, кто вообще в здравом уме покупает данный камень за 27 690 рублей, если в продаже есть Core i5-12600KF за 25 990 рублей? Оба процессора не имеют встроенной видеокарты, но второй значительно быстрее абсолютно во всём. Пожалуй, единственное преимущество Ryzen 5 5600X – это относительно недорогие материнские платы под него. Уже в начале января в продажу поступят бюджетные материнские платы на чипсетах H610 и B660. Возможно, это склонит чашу весов в сторону синих.

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Кстати, Ryzen 7 5800X всё же в европейских магазинах скинул 5%, а Ryzen 9 5900X – 6%. Этого явно недостаточно, ведь указанный выше Core i5-12600KF подешевел на 8%, а Core i5-12600K – на 9%. В данном случае продукция Intel не только подешевела, но и стала максимально близкой к рекомендованным ценам. Если вспомнить начало продаж камней Ryzen 5000-й серии, то они полгода продавались с огромной накруткой и только летом начали дешеветь. Стоит также помнить, что есть общепринятая тенденция скидывать официальные цены на процессоры спустя полгода или год. Судя по всему, ребята из AMD решили проигнорировать правило, которому они следовали много лет.