Одна из лучших модификаций с более чем 100 графических модов

Cyberpunk 2077 должна был стать самой популярной игрой 2021 года. Миллионы геймеров были в предвкушении уникальной графики, невероятного сюжета и огромной вариативности. Нам обещали, что от незначительных решений можно будет получить не только другую концовку, но и глобальные последствия для главного героя и виртуального мира. В реальности мы получили неработоспособную игру, тормозящую на большинстве современных компьютерах и игровых приставках, а никакой вариативности вообще не было. Это не могло не сказаться на продажах, которые в 2021 году упали до критических минимумов, а большинство копий оказались куплены ещё на этапе предзаказа. Результат неутешительный, ведь Cyberpunk 2077 уже несколько недель кочует по распродажам, а самая низкая цена стартовала с 350 рублей.

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И вот здесь самое время вспомнить об игре Ведьмак 3, которая вышла в 2015 году. Удивительно, но спустя столько лет она не только не теряет любовь фанатов по всему миру, но и умудряется держаться в топе самых популярных в Steam по количеству одновременно играющих в неё геймеров. Данные актуальны на 26 декабря, когда суточное количество геймеров достигало 60 тысячи человек, что позволило The Witcher 3: Wild Hunt занять 16 позицию в топе. К слову, Cyberpunk 2077 затерялся внизу списка и смог привлечь всего 19 тысяч геймеров. Для сравнения, новая Battlefield 2042 оказалась интересна 14 000 геймерам, а новая Halo Infinite немного не дотянула до 21 тысячи, а хитовая Forza Horizon 5 может похвастать 18 400 одновременным количеством игроков.

Стоит отметить, что такой успех объясняется выходом второго сезона телесериала Ведьмак, но ситуация показательна, ведь геймеры помнят и любят игру. Кстати, недавно на канале Digital Dreams появилось видео с сотней графических модификаций. Здесь вам и трассировка лучей, и продвинутое освещение с тенями и эффектами, о которых в 2015 году даже нельзя было мечтать. Всё это было запущено в разрешении 8К на видеокарте GeForce RTX 3090. Каждый наш читатель может установить себе аналогичную модификацию. Главное условие – это мощная видеокарта. Ясно, что вы не будете запускать Ведьмака в разрешении 8К, но даже в 2К вам понадобится что-то не ниже GeForce GTX 1660.

Приятно осознавать, что приключения Геральта до сих пор вызывают интерес, а фанаты выпускают всё новые модификации. Напомним, в 2022 году выйдет одна из самых долгожданных модификаций HD Reworked Project, а также официальный ремастер The Witcher 3. Каким будут оба проекта, пока сказать сложно, поэтому придётся дождаться лета 2022 года, ведь примерно на это время намечен релиз как минимум одного из них.

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