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Создатель популярной модификации HD Reworked для Ведьмак 3 провёл демонстрацию NextGen-версии
Изменения выглядят впечатляюще, но точных данных о выходе модификации всё ещё нет
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Известно, что студия CD Projekt RED работает над обновлённой версией игры Ведьмак 3. Предполагается, что она получит более продвинутые текстуры, а графику приведут к современным требованиям. Поскольку Cyberpunk 2077 перестал приносить прибыль, а его продажи фактически остановились, ремастер популярной игры должен стать спасательным кругом, который позволит познакомить владельцев консолей нового поколения с культовой серией. Данных о сроках выхода пока нет. Предполагается, что она появится во второй половине 2022 года, но это неточно.

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Ранее в прессу попала информация о том, что представители CD Projekt RED взяли на работу знаменитого автора продвинутой фанатской модификации HD Reworked Project. Якобы, он должен был принимать участие в работе над ремастером Ведьмака, но ни сам HalkHoganPL, ни представители студии не подтвердили подобные утечки. Как оказалось, работа над продвинутым модом не останавливалась. Несколько дней назад автор выпустил короткое видео, рассказав о том, что работа над следующей версией HD Reworked продолжается. Модификация для The Witcher 3 получила название Project NextGen. HalkHoganPL пишет о том, что пока не готов рассказать о сроках и ходе разработки. Между тем шанс оценить проделанную работу есть уже сейчас. Ниже можно изучить короткое видео, где сравнивается стандартная версия и та, что будет доступна вместе со следующей версией мода.

Судя по всему, прежде всего внимание уделялось текстурам. Это и отдельные объекты (грибы, цветы и другие элементы интерьера), и скопления в виде лежащих рядом валунов, башен, а также каменного пола. В нескольких сценах можно рассмотреть и Геральта. Его фигура становится более чёткой, а доспехи насыщенными дополнительными деталями. А вообще проще один раз посмотреть, сделав собственные выводы.

Фанаты модификации HD Reworked попытались выйти с автором на связь, но HalkHoganPL предпочитает не комментировать своё участие, не подтверждая и не опровергая сотрудничество с CD Projekt RED. Если парень действительно принимал участие в работе над ремастером Ведьмака, то ждать модификацию лучше уже после официального выхода обновлённой версии от польской студии. В данном случае не совсем ясно, кому она будет после этого нужна, ведь ремастер не только получит улучшенную графику, но и полную поддержку трассировки лучей. Максимум, что сможет пользовательский мод – это показать шейдеры, имитирующие трассировку лучей. Скачать прошлую версию популярной модификации можно по ссылке. 

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#cd projekt red #ведьмак 3 #hd reworked
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Shuvalof Yuri
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