Праздничная распродажа в Epic Games Store со скидками до 75 и купоном на 650 рублей

Время от времени Epic Games Store устраивает настоящий аттракцион невиданной щедрости. Проходят большие раздачи блокбастеров, когда каждую неделю можно получить по одной бесплатной игре. И речь идёт не о примитивных проектах, созданных на коленке неизвестным энтузиастом, а о настоящих хитах. В последнее время игровой магазин сосредоточился на других проблемах, предпочитая менее затратную конкуренцию. Ранее в прессе всплывала информация, что попытки обойти Steam, постоянные раздачи и плата за эксклюзивность обходится Epic Games Store в сотни миллионов долларов, а спустя несколько лет после основания магазин ещё ни разу не приносил доходов и даже не уходил в ноль.

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Ясно, что геймеров мало волнуют финансовые проблемы Epic Games Store, поэтому они ждут скидок и больших раздач. Что до второго, то с этим пока всё сложно, а вот сезон праздничных скидок уже стартовал. Нужно понимать, что речь не идёт о новогодних акциях, поскольку они ещё впереди, но купить хиты с большой выгодой можно прямо сейчас. Давайте рассмотрим наиболее интересные предложения распродажи.

Прежде всего нашим читателям может быть интересна возможность купить Cyberpunk 2077 за 350 рублей. Это самая низкая цена с момента появления в продаже. Мало того, в любом другом месте будет намного дороже. К сожалению, игра всё ещё сыровата, но ведь никто не принуждает вас играть в неё прямо сегодня. Берите, пока дают, CD Projekt RED захочет загладить вину перед геймерами, поэтому в 2022 году выпустит не только улучшенную версию, но и несколько бесплатных дополнений.

Те же 350 рублей стоит Mafia: Definitive Edition. Если вы по каким-либо причинам прошли мимо этой игры, то сегодня самое время устранить оплошность. Здесь вас ждёт интересный сюжет, обновлённая графика, бережно воссозданная разработчиками без потери уникального стиля легендарной серии.

Horizon Zero Dawn Complete Edition стоит всего 750 рублей, а Immortals Fenyx Rising – 350. Обе способны отнять целый месяц вашей жизни или даже больше, если вы предпочитаете неспешно изучать каждый уголок игровой карты. Есть ещё Red Dead Redemption 2 за 599 рублей, Assassin's Creed Valhalla за 599 рублей и многое другое. Переходите на страницу акции.

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Важно: изначально вы увидите другую цену на все указанные выше предложения. Вместе со скидками Epic Games Store раздаёт купон на 650 рублей, который можно применить в качестве дополнительной скидки к любой игре, стоимостью выше 899 рублей. Самый простой способ получения купона: возьмите бесплатно игру Shenmue 3. Вместе с ней вам начислят купон на 650 рублей. Выберите в магазине любую понравившуюся игру и во время оформления используйте купон. Бинго!