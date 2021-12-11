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Разработка современной игры класса ААА – это крайне дорогостоящее дело. Чаще всего студии не приводят точных данных, но в некоторых случаях в прессу прорываются те или иные утечки, свидетельствующие о том, что на создание крупных блокбастеров уходят сотни миллионов долларов. Всё это значит, что окупаемость проекта – это ключевая тема, волнующая как саму студию, так и инвесторов. Часто, если игра успешна, то затраты получается вернуть быстро, а в последние годы мы видим рост цены на игры, что позволило повысить их рентабельность. Но даже здесь не всё гладко.

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Давайте посчитаем: разработка игры стоила 100 миллионов долларов (эдакий середнячок). Продавая каждую цифровую копию за 60 вечнозелёных, студия отдаёт 30% в цифровой магазин, а значит ей остаётся всего 40 долларов, поэтому придётся реализовать от 2.5 миллионов копий, чтобы только выйти в ноль. Но это сумма без налогов, поэтому смело прибавляйте ещё 500 тысяч копий. Увы, но далеко не все казавшиеся перспективными проектами могут рассчитывать на окупаемость. Нужно понимать, что всё это основа маркетинга, ведь студия не возьмётся за игру, которую невозможно отбить.

И вот здесь перед нами появляется CD Projekt Red, которая пусть и не оказалась у разбитого корыта, но явно находится не в лучшем положении. Несколько дней назад подоспела статистика продаж Cyberpunk 2077. Как оказалось, годовые продажи игры составили чуть более 17 миллионов копий, что значительно меньше, чем ожидаемые 30 миллионов, о которых вещали представители студии. Мало того, 8 миллионов – это предзаказы, 5.7 миллиона – продажи за первые недели 2020 и всего 3.6 миллиона – за весь 2021 год. Это значит, что, согласно ожиданиям, в 2021 году количество проданных копий должно было достичь 15 миллионов, ну а результат в 4 раза меньше немеченых планов.

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Нужно отметить, что CD Projekt Red уже не раз устраивала распродажи, скидывая цену в 2 раза, но перспективы выглядят плачевными. Дело в том, что после начала продаж руководство студии выписало себе увесистые премии, а обычные работники получили скудные выплаты. Эксперты напоминают, что неудачный запуск Cyberpunk 2077 стоил студии более чем двухкратного падения курса акций. Неясно, насколько велики денежные запасы студии, и хватит ли их на создание Ведьмака 4. Также стоит помнить, что в январе состоится судебный процесс, в рамках которого инвесторы будут требовать миллионных компенсаций. Что до прогнозов на 2022 год, то первая его половина будет весьма печальной. Возможно, некоторых успехов удастся добиться после появления улучшенной версии Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения, а также ремастера Ведьмака 3. Но мы даже не знаем, насколько масштабными буду изменения, и удастся ли студии отловить все баги.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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