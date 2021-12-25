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Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
Журналисты Wccftech рассказали о том, что может ждать видеокарты после перехода Эфира на PoS
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Не секрет, что майнеры виноваты в резком росте цен на видеокарты. AMD и NVIDIA выпускают намного больше видеокарт, чем год назад, но всего этого оказалось недостаточно, ведь шахтёры создали огромный дефицит графических чипов и готовы покупать партии видеокарт прямо с завода. Не добавляет и оптимизма тот факт, что вместо увеличения количества игровых решений обе компании выпускают специализированные модели для добычи Эфира, которые основаны на обычных GPU. Словом, будущее видится мрачным, а перспективы купить видеокарту по вменяемой цене – нереалистичными.

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Согласно последним заявлениями разработчиков Эфира, в 2022 году майнеров ждут большие перемены. Всё начнётся с «Бомбы сложности», которая разорвётся в сети уже летом. Изначально казалось, что переход на Proof-of-Stake запланирован на гораздо более поздний срок, но совсем недавно была открыта тестовая сеть Kintsugi, которая здесь и сейчас работает по протоколу Ethereum 2.0 и призвана минимизировать возможные ошибки, сопровождаемые слияние основной сети с Beacon Chain. Это не значит, что майнинг прекратится в один день. Скорее доходность будет медленно снижаться, а после кран, их которого капают монеты, пересохнет. В связи с этим журналисты Wccftech озвучили две возможные линии развития событий после прихода PoS.

Оптимистичная. Если внимательно посмотреть на наиболее популярные криптовалюты, которые добываются на видеокартах, то можно сделать простой вывод: реального конкурента, способного заметить Эфир, пока нет. Возможно, со временем одна из монет привлечёт часть майнеров, но сегодня сложно даже представить, у кого хватит ресурсов, чтобы принять армию шахтёров, владеющих миллионами видеокарт. В данном случае можно предположить, что большая часть видеокарт попадёт на вторичный рынок, что приведёт к резкому падению стоимости цен в магазинах и затяжному кризису продаж новых видеокарт у AMD и NVIDIA.

Пессимистичная. На место Эфира встанут сразу несколько криптовалют, но низкий хешрейт – это не проблема, поскольку даже если сегодня доходность майнинга на Ravencoin (RVN) низкая, то в будущем она может увеличиться за счёт роста цены на саму криптовалюту. Одновременно с этим стоит упомянуть длительный период перехода на Ethereum 2.0, а значит даже при сохранении 70% от текущей прибыльности на Эфире останется достаточно майнеров с видеокартами.

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Есть мнение, что даже при сохранении эффективности майнинга Эфира, к лету 2022 года цены на видеокарты упадут на 50%. Причин здесь много: от увеличения производственных мощностей, до решения проблем с дефицитом полупроводников. Что до возвращения к рекомендованным ценам на видеокарты, то без наступления криптозимы потребуется долгих 4 года, прежде чем большинство крупных криптовалют перейдут на алгоритмы, исключающие добычу цифровых монет на видеокартах.

#видеокарты #майнинг #криптовалюты #эфир
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30 лет это по времени Земли, по времени экипажа - меньше.
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Slow Mo
02:02
Интересно,а игроманы останутся в том же количестве через 4 года?))))Скорее (сдохнет) Ситилинк ,а у ждунов лопнет терпение
Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
Asmodeus
02:02
А если 0,2 - вполне реально. В чём тут отсутствие логики?
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Asmodeus
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Давно доказано, что шапочка из фольги усиливает сигнал. Этот миф запущен специально.
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01:55
Благодаря майнерам продажи моников , процев и тд упали значительно.Ситилинк -продолжай в том же духе)))))))
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Drukalo
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И денежку с биржи тоже в аризону поедеш виводить) ...начнеш обналичивать с биржи на карту и тут тебя хвать за задницу ;))
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