Информацию подтвердил один из руководства компании – Раджа Кодури

2022 год может стать для Intel одним из самых успешных за всю историю существования компании, ведь к этому есть все предпосылки. Задумайтесь: 5 января в продажу поступят процессоры Alder Lake без разблокированного множителя. Мы уже изучили полную линейку, поэтому нет смысла повторяться, но не указать на неожиданно невысокие цены просто невозможно. И всё это происходит в тот момент, когда вокруг наблюдается повышение стоимости полупроводниковой продукции. Особого внимания заслуживает Core i5-12400F, который претендует на звание народного и получит рекомендованную цену от 180 долларов. В данном случае можно только пожелать удачи Лизе Су, ведь менее производительный Ryzen 5 5600X ещё и стоит больше чем на 100 долларов дороже. Всё это дополнят бюджетные материнские платы, но вы сюда зашли явно не по этой причине.

реклама

В 2022 году мы получим ответ на вопрос о том, сможет ли Intel занять достойное место на рынке игровых видеокарт, или нехватка графических чипов превратит все начинания компании в пшик. Поскольку первые тесты одного из инженерных экземпляров ARC Alchemist уже протестированы, можно не сомневаться в неплохих скоростных показателях, ведь ещё не анонсированный GPU смог сравниться по производительности с Radeon RX 6700 ХТ. А это значит, что судьба третьего игрока находится в руках TSMC, которая отвечает за поставку графических чипов. Именно поэтому кажется, что Intel сделает всё возможное, чтобы поставить на рынок как можно больше готовой продукции для геймеров. На самом деле это только так кажется.

Недавно любопытное заявление сделал Раджа Кодури (глава направления компьютерной графики в Intel). По его словам, уже сегодня инженеры компании занимаются разработкой графических чипов для майнеров. Он заявил, что это будет узкоспециализированные решения, которые никак не повлияют на игровой рынок. Вспомните, что мы уже слышали подобные заявления от Лизы Су и Дженсена Хуанга, которые уверяли нас в том, что смогут поставить на рынок достаточно видеокарт, а майнинговые серии вообще не отразятся на геймерах. В реальности внутри игровых и майнерских видеокарт находятся одинаковые графические чипы, а значит все подобные заявления не имеют никакого смысла.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Станут ли видеокарты Intel жертвами майнеров, неясно. По словам Раджи Кодури, никаких ограничений хешрейта не предусмотрено. Это значит, что опасения явно не лишены логики.