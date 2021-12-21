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Первые достоверные тесты видеокарты Intel ARC Alchemist – паритет с Radeon RX 6700 ХТ в AoS
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В последнее время в прессе всё чаще можно услышать о скором выходе видеокарт ARC Alchemist. Мы уже знаем множество фактов, но даже этого недостаточно, ведь у нас нет даже приблизительной картины развития игровой линейки с понятными названиями (привет, Xe-HPG 512 EU). Именно поэтому неясно, насколько быстрым окажется флагман, насколько выгодным для покупки будет бюджетный вариант, и сможет ли Intel удовлетворить хотя бы минимальные потребности рынка. Всё это слишком сложные вопросы, на которые только предстоит получить ответ, а пока у нас первые тесты одной из видеокарт ARC Alchemist.

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Судя по всему, в популярном бенчмарке Ashes of The Singularity (AoS) засветилась Xe-HPG 512 EU, которая считается самой производительной в серии и получит 16 Гб видеопамяти GDDR6 на скорости 16 Гбит/с. Предполагается наличие 256-битной шины, а некоторые слухи говорят о том, что для флагмана Intel могла закупить более скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. Теоретически, что это ещё не финальный образец, поэтому данный инженерник может оказаться не таким быстрым, как магазинная версия. И всё же, именно одна из инженерных моделей будет показана на выставке CES 2022, поэтому полученные данные уже можно считать близкими к реальным.

Эксперты отмечают, что Ashes of The Singularity не является идеальным полигоном для тестирования видеокарт, поскольку показывает общую производительность, но даже этого достаточно, чтобы составить впечатление о потенциале видеокарт Intel. В разрешении 1080р и средних настройках графики ещё не анонсированный графический чип набрал 12 500 баллов. Это примерно столько же, сколько сегодня может достичь Radeon RX 6700 ХТ, и чуть меньше, чем у GeForce RTX 3080 Ti. В качестве процессора использовался Core i9-12900K.

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Эксперты предполагают, что более корректно сравнивать Xe-HPG 512 EU с Radeon RX 6700 ХТ, поскольку GeForce RTX 3080 Ti всё же намного быстрее видеокарты AMD. Выше можно ознакомиться с таблицей, содержащей предварительные характеристики видеокарты Intel. На стороне последней более продвинутый 6-нм техпроцесс, а вот относительно архитектуры сказать пока нечего. Пока все эти данные лишь ознакомительные, поскольку именно архитектура и способность команды разработчиков написать эффективные драйвера окажет решающее действие на быстродействие видеокарты в играх. Что до тестов, то там часто можно встретить противоречивые результаты.

#видеокарты #intel arc alchemist #radeon rx 6700 хт #xe-hpg 512 eu
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Shuvalof Yuri
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