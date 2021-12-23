Один из лучших пакетов для игры Cyberpunk 2077 от Digital Dreams

Может показаться, что разработчики совсем забыли о Cyberpunk 2077, ведь спустя более чем год после выпуска мы не увидели ни одного платного или бесплатного дополнения. Нет и обещанного мультиплеера, а сама игра то и дело подбрасывает баги, что превращает пользовательский опыт в настоящую муку. На самом же деле уже какое-то время CD Projekt RED занята созданием версии для консолей нового поколения. Ожидается, что большая часть багов будет исправлена, но точных подробностей и планов в прессе нет. Всё это не пошло на пользу игре, которая в 2021 году получила мизерные продажи и вопреки всем ожиданиям стала всё чаще появляться на распродажах. Кто бы мог подумать, что спустя год после выхода столь амбициозного проекта цена опустится с 60 долларов до каких-то 350 рублей.

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Как вы поняли, обновления от CD Projekt RED ждать долго, но играть хочется уже сегодня. Если вы всё ещё не потеряли интерес к Найт-Сити, то можно попытаться установить пакет модификаций, включающий расширенные графические настройки. В общей сложности использовано 50 модов, каждый из которых решает свои задачи. Ознакомиться со списком можно по ссылкам под видео на YouTube. Авторы предлагают скачать их абсолютно бесплатно, а вот надеяться запустить их на слабом железе не приходится.

Дело в том, что в разрешении 4К использовалась видеокарта GeForce RTX 3090, а сердцем системы стал 12-ядерный монстр Ryzen 9 3900Х. На более слабом железе можно будет выжать не больше, чем 2К или даже стандартные 1080р. Из приятных дополнений поддержка трассировки лучей, а сама графика не только выглядит гораздо лучше, чем в оригинале, но и лишена большинства багов. Мы пересмотрели ролик и не увидели заметных артефактов изображения. Это значит, что ребятам с канала Digital Dreams действительно удалось сделать невозможное. Особенно впечатляюще выглядят отражения. Присмотритесь как играют блики света на ночном асфальте, покрытым небольшими лужицами. Судя по всему, графика у неигровых персонажей не претерпела никаких изменений, но это уже более сложная задача, которая ляжет на плечи команды CD Projekt RED.

Кстати, недавно о себе напомнил автор знаменитой модификации HD Reworked Project для игры Ведьмак 3. Он выпустил небольшое видео, воодушевившее десятки тысяч фанатов. Отметим, что именно ремастер этой игры может стать одним из проектов, которые вытянут студию CD Projekt RED из затяжного кризиса, ставшим результатом неудач Cyberpunk 2077.

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