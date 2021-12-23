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Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
Один из лучших пакетов для игры Cyberpunk 2077 от Digital Dreams
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Может показаться, что разработчики совсем забыли о Cyberpunk 2077, ведь спустя более чем год после выпуска мы не увидели ни одного платного или бесплатного дополнения. Нет и обещанного мультиплеера, а сама игра то и дело подбрасывает баги, что превращает пользовательский опыт в настоящую муку. На самом же деле уже какое-то время CD Projekt RED занята созданием версии для консолей нового поколения. Ожидается, что большая часть багов будет исправлена, но точных подробностей и планов в прессе нет. Всё это не пошло на пользу игре, которая в 2021 году получила мизерные продажи и вопреки всем ожиданиям стала всё чаще появляться на распродажах. Кто бы мог подумать, что спустя год после выхода столь амбициозного проекта цена опустится с 60 долларов до каких-то 350 рублей.

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Как вы поняли, обновления от CD Projekt RED ждать долго, но играть хочется уже сегодня. Если вы всё ещё не потеряли интерес к Найт-Сити, то можно попытаться установить пакет модификаций, включающий расширенные графические настройки. В общей сложности использовано 50 модов, каждый из которых решает свои задачи. Ознакомиться со списком можно по ссылкам под видео на YouTube. Авторы предлагают скачать их абсолютно бесплатно, а вот надеяться запустить их на слабом железе не приходится.

Дело в том, что в разрешении 4К использовалась видеокарта GeForce RTX 3090, а сердцем системы стал 12-ядерный монстр Ryzen 9 3900Х. На более слабом железе можно будет выжать не больше, чем 2К или даже стандартные 1080р. Из приятных дополнений поддержка трассировки лучей, а сама графика не только выглядит гораздо лучше, чем в оригинале, но и лишена большинства багов. Мы пересмотрели ролик и не увидели заметных артефактов изображения. Это значит, что ребятам с канала Digital Dreams действительно удалось сделать невозможное. Особенно впечатляюще выглядят отражения. Присмотритесь как играют блики света на ночном асфальте, покрытым небольшими лужицами. Судя по всему, графика у неигровых персонажей не претерпела никаких изменений, но это уже более сложная задача, которая ляжет на плечи команды CD Projekt RED.

Кстати, недавно о себе напомнил автор знаменитой модификации HD Reworked Project для игры Ведьмак 3. Он выпустил небольшое видео,  воодушевившее десятки тысяч фанатов. Отметим, что именно ремастер этой игры может стать одним из проектов, которые вытянут студию CD Projekt RED из затяжного кризиса, ставшим результатом неудач Cyberpunk 2077.

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Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
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3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
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#cyberpunk 2077 #модификация
4
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NONsens
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Вася Кот
16:49
эта говно поделка с такой "графикой" должна в 4к 60fps на 1080ti выдавать
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
Дмитрий
16:47
Да QR код показал - зашел )) ахаха
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной - Известия
Виталий Shokerxxx
16:45
под дождем чтоб показать всю мульку ртх. посмотри отражения в лужах.
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
Simon Crebbs
16:44
Ну что ж, дорогие пенсионеры, готовьтесь раскошеливаться! Теперь вы все - майнеры! И следовательно будете платить за свой "майнинг", губители экологии, мать вашу!
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
Олег Поварницын
16:44
Исправьте ошибки, нечитаемо
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MuCephei88
16:43
Там бОльшая часть этих ярдов потрачена на содержание проекта, на персонал и т.д. Сам телескоп как железка стоит, полагаю, вообще не много. Если бы проект так ожесточённо не затягивали (подозреваю, что...
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Александр Богдан
16:40
У ссд преимущество не в скорости , а в операциях в секунду. А показатель скорости это упор в интерфейс подключения, а не собственная скорость диска
Стоит ли покупать дорогостоящий SSD для игр в 2022 году, или можно сэкономить на старом HDD – TG
Simon Crebbs
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Имеется точная дата выхода, которая будет перенесена 25 раз и хрен вы что получите в 22 году.
Bethesda в уходящем году добилась «большого прогресса» в разработке Starfield
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