Самой популярной стала GeForce RTX 2060 Super с хешрейтом 44 MH/s

Какую видеокарту сегодня себе может позволить обычный геймер, а майнер? Только не говорите, что никакую, ведь это не так, в чём мы сегодня и разберёмся. Уже больше года цены га графические чипы бьют рекорды. В декабре прошлого года нам казалось, что переплата в 30% от рекомендованной стоимости, это настоящий грабёж. Наши читатели в те далёкие времена призывали к ответу производителей, российских ритейлеров и даже NVIDIA с AMD. В тот момент слухи о дефиците полупроводников сильно раздражали, ведь мы готовы били списывать всё происходящее на обычный сговор, а рост цен на желание заработать.

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В декабре 2021 года мы бы с удовольствием переплатили 30% за какую-нибудь GeForce RTX 3060 или что-то помощнее, ведь сегодня разница с официальной стоимостью превышает три и более раза. На самом деле нет больше никакой официальной стоимости. Не верите? Ну тогда вот: европейская рекомендованная цена на обновлённую GeForce RTX 2060 на 12 Гб составила 499 евро. На минуточку, это на 200 евро дороже того, сколько несколько лет назад просили за обычную версию и на 100 евро дороже GeForce RTX 2060 Super, которая летом 2019 года была оценена в 400 евро или 32 990 рублей в российских магазинах.

Но всё это лирика, поэтому мы перейдём к конкретным примерам. Итак, сегодня геймеры всё же покупают видеокарты, но делают это гораздо реже, чем майнеры, а их интересы сводятся к бюджетным вариантам. Например, GeForce GTX 1650 производства Palit была куплена в Ситилинк в количестве 14 единиц 22 декабря. Почему именно геймеры? Перед вами есть две видеокарты: Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1660 Ti. Первая стоит 63 000 рублей, а вторая 61 тысячу, какую бы вы купили? Если вторую, то вас больше интересует майнинг, ведь первая значительно быстрее в играх, а у второй выше хешрейт.

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Аналогичный вопрос: первая – Radeon RX 6600 XT, вторая – GeForce RTX 2060. Первая стоит 73 тысячи, а вторая 76 000. Ответ очевидный, но майнеры предпочтут именно GeForce RTX 2060. Но и это далеко не всё, ведь самой популярной видеокартой среди российских майнеров стала GeForce RTX 2060 Super. Вся хитрость в хешрейте, который здесь достигает 44 MH/s. Поскольку сегодня все новые видеокарты NVIDIA имеют блокировку LHR, то многие фермеры считают 86 000 рублей чуть ли не манной небесной. Возможно, так и есть, хотя стоит помнить, что Ethereum 2.0 уже спешит в основную сеть. Когда это случится, пока неизвестно, но запуск тестовой Kintsugi говорит о многом. Читайте об этом в нашем материале.