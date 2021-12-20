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Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц

Есть ли вообще смысл в покупке монитора с разрешением 4К и можно ли увидеть разницу между 1080р@74 Гц и 2К@144 Гц? Давайте разбираться вместе
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Если не считать игровых приставок типа Денди и Сега, в которые я рубился на чёрно-белом телевизоре, то первым моим нормальным монитором был 12-дюймовый китайский монстр. Он казался мне  чудом технической мысли, поскольку теперь я мог играть в цвете. Это был бывший в употреблении монитор, а я тогда не сильно интересовался столь несущественными деталями, поэтому его название в моей памяти не сохранилось. К несчастью, китаец погиб уже через год, поэтому мне пришлось искать ему замену. На мою удачу местный магазин решил забрать моего китайца, сделав мне солидную скидку на 15-дюймовый Samtron. С ним я сидел до тех пор, пока не окончил университет и не купил на одну из зарплат 19-дюймовый жидкокристаллический. С тех пор было поменяно немало мониторов, ну а совсем недавно я купил Samsung Odyssey G5 LC32G54T. Сегодня я расскажу вам о том, почему именно 2К, а не модное 4К показалось мне оптимальным выбором.

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Цена. Очевидно, что прежде всего я ориентировался на данный параметр. Теоретически, я мог бы выделить на монитор в 2 раза больше денег, но каждый взрослый человек отдаёт себе отчёт, что всегда есть направления, где могут понадобиться лишние деньги. В то же время, нужно было не продешевить, поэтому место для манёвра было.

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Большой экран. До этого у меня был монитор размером 24 дюйма, поэтому мне хотелось совершить солидный прыжок. 27-дюймов казались мне несерьёзными, а больше у меня не помещалось на столе. Пришлось даже спилить одну опору, поскольку по задумке создателей моего рабочего места, там должен был ютиться исключительно маленький мониторчик.

Разрешение дисплея. Я больше месяца выбирал новый монитор. Изучал все за и против. Оценивал характеристики и дополнительные параметры, а в результате решил остановиться на 2К. Мне показалось, что моя видеокарта GeForce RTX 2070 Super не потянет 4К. Неясно, насколько я был прав, но в 2К у меня нет подвисаний даже на максимальных настройках графики.

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Серия Curved. У меня была масса возможности посидеть за 32-дюймовыми мониторами, но ни разу за изогнутой панелью. Было интересно, насколько это изменит ощущения от просмотра фильмов и работы с документами. В выводах я расскажу, что из этого вышло.

144 Гц. До этого у меня был монитор с частотой обновления 75 Гц. Разницу между 60 и 75 я так и не увидел, поэтому надеялся, что она есть при переходе к игровым частотам.

Дополнительно. Меня не особенно пугало VA, а тратиться на поддержку NVIDIA G-Sync казалось мне несусветной глупостью. Время реакции матрицы – слишком переоценённый фактор, в чём я мог убедиться больше десяти лет назад. Некоторые другие характеристики также были для меня важны (например, подключение по HDMI), но в данном случае обойдёмся без них.

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Доволен ли я? Да. Получил ли я ожидаемое? Нет. Больше всего разочаровали 144 Гц, скажем так: я ставил рядом два монитора (новый и старый). Разница есть, но общие ощущения явно не такие, как вещает рекламная машина. Бесполезная функция. В следующий раз, когда я буду покупать монитор, то остановлюсь на 144 Гц, а не буду переходить на 240 Гц и выше. Изогнутый монитор по пользовательскому опыту ничем не отличается от обычных. Словом – ещё одна бесполезная функция. В следующий раз можно проигнорировать заявления маркетологов о том, что это более привычно для глаз. Как оказалось, моим глазам всё равно.

Сам размер экрана меня радует, а вот уж очень сильного улучшения качества картинки я не заметил. Где 2К? После покупки нового монитора я увеличил скорость интернета со 100 Мбит/с, до 200 Мбит/с, обновив ещё и роутер. Скорость очень радует. Теперь если я и смотрю фильмы (грешен, ибо качаю с торрентов), то выбираю размер от 30 Гб. Удивительно, но никакого вау-эффекта нет. А ведь раньше я скачивал фильмы по 10 Гб. Точно такая же ситуация и в играх. Размер решает, а вот пресловутое 2К вообще не ощущается. Может нужно было брать видеокарту GeForce RTX 3090 и монитор с разрешением 8К?

Теперь о 4К. Недавно погрузил свой монитор в машину и повёз к своему знакомому, который купил 32-дюймовый Samsung LU32J590UQIXCI. Подключили вначале его монитор, а после мой. Такое ощущение, что на моём картинка выглядит приятнее и более плавной (каждая лягушка хвалит свое болото). Мой товарищ с этим категорически не согласен. С его слов у меня сплошное мыло, а у него чёткая картинка. Я не заметил ни мыла, ни чёткости. В играх в 2К на моём и 4К у него разницы вообще нет. Может нужно было поискать кого-то с более дорогим монитором, но я решил на этом со сравнениями завязать. Также заметил отсутствие контента в 2К и тем более в 4К. Я просто смотрю фильмы с огромным битрейтом. Иногда нахожу 4К, но это довольно редко. Словом, по сравнению с небольшим монитором 32 дюйма – это настоящий прорыв. Что до разрешения дисплея, то при прямом сравнении высококачественного контента какую-то разницу заметить можно, но не критическую. Я помню, как пересел с 19-дюймового TN на 21-дюймовый IPS. Вот это был прорыв. Возможно, если бы мой предыдущий монитор был бы похуже, то тон статьи был бы другим, но в данном случае можно констатировать, что текста помещается больше, с документами работать проще, а о просмотре фильмов на 51-дюймовом телевизоре 4К я давно забыл. Он часто стоит неделями, и в этом заслуга моего нового монитора.  

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