Скорее всего, ферму восстановить не удастся

В последнее время майнеры от обычного заработка криптовалюты перешли к браваде, хвастаясь своими фермами перед миллионами читателей. У кого-то дома стоит небольшая ферма, другие позволяют себе оборудовать огромный склад, разместив там 7000 игровых видеокарт GeForce RTX 3070. На самом деле столь большие фермы крайне редки, но большинство майнеров берёт числом. Мы рассказывали о копателе Эфира, который купил 5 новых видеокарт GeForce RTX 3060 и 11 Radeon RX 6900 ХТ. А есть и представители российского сообщества, один из которых умудрился разместить ферму в общественной раздевалке.

реклама

Что любопытно, большинство из указанных выше майнеров добывает Эфир. Неясно, по какой причине майнеры, копающие Биткоин, не показывают своих ферм. Может быть дело в том, что десятки ASICов не так сильно действуют на нервы геймерам, повышая просмотры, как аналогичное количество видеокарт. В любом случае сегодня у нас история именно о владельце, а вернее – о бывшем владельце фермы из 72 майнеров для добычи Биткоина.

Как стало известно, вчера в Тайланде в провинции Чиангмай загорелась майнинговая ферма, расположенная на втором этаже трёхэтажного офисного здания. Пожар начался поздней ночью, поэтому никого в соседних помещениях не оказалось, а вот сама ферма пришла в полную негодность. Пожарные приехали слишком поздно, поэтому им удалось только засвидетельствовать сам факт пожара. Вполне возможно, что слишком близкое расположение отдельных устройств могло привести к перегреву одного из них, что привело к возгоранию. Также нельзя исключать проблемы с проводкой, которая часто становятся причиной пожаров. По оценке спасателей, вся техника утеряна безвозвратно, что и можно увидеть на изображениях.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

После оценки состояния помещения на безопасность, была произведена попытка оценить ущерб, нанесённый ферме. Предполагается, что 72 устройства ASIC стоили не меньше 60 000 долларов или 4 500 000 рублей. На самом деле оценка поверхностная, ведь сегодня многие майнеры стоят гораздо дороже 1000 долларов, поэтому реальная стоимость сгоревшего оборудования может оказаться куда выше. Будет логичным предположить, что шахтёры не застраховали своё имущество. Кроме того, весьма странно оборудовать предприятие по добыче криптовалюты, но не озаботится постоянным присутствием там человека.