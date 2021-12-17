Пока политики решают, что делать с криптовалютами, майнеры зарабатывают миллионы

Время от времени в обществе происходят те или иные изменения, которые открывают перед нами новые возможности. Далеко не все знают об этих изменениях, а уж тех, кто готов ими воспользоваться, можно пересчитать на пальцах. Когда несколько лет назад вы слышали о тех, кто покупает Биткоины, то скорее всего, смеялись этим ребятам в лицо. Наиболее стойкие и удачливые стали богаты, а остальные всё ещё не решаются что-то изменить в своей жизни.

реклама

Несколько дней назад мы показывали вам большую ферму, состоящую из 7000 видеокарт GeForce RTX 3070. Наши читатели восприняли увиденное в штыки, ведь владелец фермы оставил без видеокарт 7000 геймеров. Мы не будем отрицать сложности ситуации, ведь на самом деле майнер просто воспользовался открывшейся перед ним возможностью, что позволило ему многократно увеличить свой капитал. А вообще некоторые полагают, что предприимчивые парни обитают только за границей. Сегодня мы докажем, что это не так. В данном случае масштабы другие, но кто знает, где герои данного материала будет через несколько лет.

На канале Серёги Солёного появился ролик, в котором он показал ферму, расположенную в помещении общественной раздевалки. Неясно, что это за предприятие, но это не имеет значения, ведь владельцы фермы сделали шумоизоляцию, перегородили часть комнаты и начали копать криптовалюту. В настоящее время часть устройств ASIC добывает Биткоин, в то время как другие фармят Лайткоин и Догикоин одновременно. Узнать подробности можно в ролике ниже, мы же остановимся на окупаемости.

Согласно предоставленным данным, ферма обошлась в 1 000 000 рублей (немного дороже). Добыча Биткоина приносит 1478 долларов в месяц грязными. Поскольку 1 кВт стоит 3 рубля, а майнеры потребляют 18 кВт*ч, то затраты на электричество обходятся ему в 524 доллара, а значит чистыми выходит 954 доллара в Биткоинах. 17 ASIC добывают Лайткоин и Догикоин одновременно. Поскольку затраты на электричество составляют 11.9 кВт*ч или 342 доллара в месяц, то доход здесь гораздо больше: 833 доллара на Лайткоине и 1782 доллара на Доги грязными. Это значит, что чистыми получается 2273 доллара чистыми. В итоге со всех устройств получается 3227 долларов чистыми или чуть меньше 240 000 рублей в месяц.

Солёный отмечает, что майнер начал добывать криптовалюты в нужное время. Сегодня подобные устройства стоят в разы дороже, но даже они неплохо окупаются. Что до главного героя материала, то он вернул свои вложения за несколько месяцев. Скорее всего он сделал этой ещё весной, а с тех пор только зарабатывает. Вот такая вот раздевалка.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде



