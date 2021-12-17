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Майнинговая ферма о общественной раздевалке приносит 240 000 рублей в месяц в Биткоине и Доги
Пока политики решают, что делать с криптовалютами, майнеры зарабатывают миллионы
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Время от времени в обществе происходят те или иные изменения, которые открывают перед нами новые возможности. Далеко не все знают об этих изменениях, а уж тех, кто готов ими воспользоваться, можно пересчитать на пальцах. Когда несколько лет назад вы слышали о тех, кто покупает Биткоины, то скорее всего, смеялись этим ребятам в лицо. Наиболее стойкие и удачливые стали богаты, а остальные всё ещё не решаются что-то изменить в своей жизни.

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Несколько дней назад мы показывали вам большую ферму, состоящую из 7000 видеокарт GeForce RTX 3070. Наши читатели восприняли увиденное в штыки, ведь владелец фермы оставил без видеокарт 7000 геймеров. Мы не будем отрицать сложности ситуации, ведь на самом деле майнер просто воспользовался открывшейся перед ним возможностью, что позволило ему многократно увеличить свой капитал. А вообще некоторые полагают, что предприимчивые парни обитают только за границей. Сегодня мы докажем, что это не так. В данном случае масштабы другие, но кто знает, где герои данного материала будет через несколько лет.

На канале Серёги Солёного появился ролик, в котором он показал ферму, расположенную в помещении общественной раздевалки. Неясно, что это за предприятие, но это не имеет значения, ведь владельцы фермы сделали шумоизоляцию, перегородили часть комнаты и начали копать криптовалюту. В настоящее время часть устройств ASIC добывает Биткоин, в то время как другие фармят Лайткоин и Догикоин одновременно. Узнать подробности можно в ролике ниже, мы же остановимся на окупаемости.

Согласно предоставленным данным, ферма обошлась в 1 000 000 рублей (немного дороже). Добыча Биткоина приносит 1478 долларов в месяц грязными. Поскольку 1 кВт стоит 3 рубля, а майнеры потребляют 18 кВт*ч, то затраты на электричество обходятся ему в 524 доллара, а значит чистыми выходит 954 доллара в Биткоинах. 17 ASIC добывают Лайткоин и Догикоин одновременно. Поскольку затраты на электричество составляют 11.9 кВт*ч или 342 доллара в месяц, то доход здесь гораздо больше: 833 доллара на Лайткоине и 1782 доллара на Доги грязными. Это значит, что чистыми получается 2273 доллара чистыми. В итоге со всех устройств получается 3227 долларов чистыми или чуть меньше 240 000 рублей в месяц.

Солёный отмечает, что майнер начал добывать криптовалюты в нужное время. Сегодня подобные устройства стоят в разы дороже, но даже они неплохо окупаются. Что до главного героя материала, то он вернул свои вложения за несколько месяцев. Скорее всего он сделал этой ещё весной, а с тех пор только зарабатывает. Вот такая вот раздевалка.

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#майнинг #криптовалюта #биткоин
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