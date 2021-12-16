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Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
Ферма потребляет электричества на 3000 долларов в сутки
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Обычно, когда вы покупаете телевизор или смартфон, то даже не думаете о том, чтобы отбить вложения, сдавая технику в аренду знакомым или требуя с соседей денег за громкую музыку, которая разносится на несколько этажей из ваших новых колонок. В то же время видеокарты стали такими дорогими, что многие стали задаваться вопросом: а не купить ли видеокарту с прицелом на майнинг? Забегая вперёд, к выходу готовится любопытная статья на эту тему, а пока давайте посмотрим короткое видео.

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Автор ролика блогер Dizzy Mining, купивший 11 видеокарт Radeon RX 6900 ХТ и 5 GeForce RTX 3060. По словам майнера, он приобрёл их у поставщика, а цена показалась ему приемлемой. Подобных роликов в сети много, а многие из майнеров пытаются заработать не только при помощи своих ферм, но и на ведении популярных каналов, получая спонсорскую прибыль и рекламные контракты. И всё же, бывают и такие, кто просто хочет похвастать перед нами, выставляя богатство напоказ. Ниже как раз такой ролик.

Посмотреть всё это со звуком можно по данному адресу. Автор отмечает, что перед нами несколько стендов с видеокартами, составляющими четверть от его мощностей. Всего на видео можно заметить около 1800 единиц GeForce RTX 3070 при этом сам владелец пишет, что в последнее время он решил отказаться от подобных видеокарт. Раньше он заключал контракты на поставку с магазинами в округе, а недавно вышел напрямую на контакт с NVIDIA. Это позволяет получать без посредников огромные объёмы видеокарт CMP 170HX, из которых и будут строиться все новые фермы. Договориться с NVIDIA оказалось не так легко, как казалось. Весь процесс занял больше месяца.

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Всего в настоящее время у майнера подключено 7000 видеокарт. Если посчитать, что каждая потребляет 120 Вт, то в общем они сжигают 840 кВт*ч или 20 160 кВт за сутки. Если предположить, что он платит за 1 кВт 15 центов, то вся ферма потребляет электричества на 3000 долларов в сутки. Если попытаться подсчитать средний заработок за 30 дней, то получится: 7000 * 60 MH/s = 3.24 доллара * 7000 видеокарт = 22 600 долларов в сутки с учётом оплаты за электричество или 680 000 долларов в месяц чистой прибыли. Ну и посчитаем расходы на покупку всех этих видеокарт. Очевидно, что найти их по рекомендованной цене было нереально, а значит майнер заплатил не стандартные 500 долларов, а от 900 до 1000 вечнозелёных. Получается, что затраты на ферму составили 7 миллионов долларов. Стоит ли удивляться, что у него такие огромные заработки, ведь большинство геймеров даже не может себе позволить одну видеокарту за 1000 долларов.

#видеокарты #майнинг #криптовалюты #geforce rtx 3070 #эфир
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