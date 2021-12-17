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Как купить игровую видеокарту без денег – реальная история, в которой не обошлось без майнига Эфира

Видеокарты дорожают, но играть от этого хочется ещё больше. В какой-то момент мне в голову пришла гениальная идея, которая позволила моему знакомому получить мощную игровую видеокарту почти бесплатно
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Майнинговую лихорадку 2017 года я встретил без видеокарты. Так получилось, что я не планировал играть несколько месяцев (были масштабные планы по работе), поэтому решил продать свою старую видеокарту знакомому, который срочно в ней нуждался. В планах была покупка сверхмощной GeForce GTX 1080 Ti, которая только недавно появилась в продаже. Цены на неё казались сильно завышены, поэтому я решил подкопить пару месяцев, чтобы уж точно взять самую быструю модель на рынке. Когда у меня наконец появилось время, майнеры расхватали все видеокарты, поэтому выбора особенно не было. Нужно сказать, что я ещё вовремя спохватился, поскольку мне удалось отхватить GeForce GTX 1070 всего на 200 долларов дороже, чем она стоила до этого. В 2020 году мне удалось сэкономить на покупке GeForce RTX 2070 Super, поэтому майнинговая лихорадка 2021 года не показалась мне такой страшной, как многим нашим читателям. И всё же, я регулярно пишу на эту тему, помогая вникнуть в проблему обычным геймерам, которые даже не представляют, что вообще делать в подобной ситуации. Один такой вот геймер недавно обратился ко мне за советом.

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В начале декабря ко мне в гости зашёл мой знакомый. Мы съели покупную пиццу и сыграли несколько боёв в Mortal Kombat 11. В этот самый момент мой знакомый, назовём его Вася, грустно заявил, что сидит на встроенной видеокарте. Как оказалось,  год назад он собрал себе неплохую систему на базе  Core i7-10700, надеясь со временем взять под него мощную видеокарту. Вот только видеокарты подорожали, а жена категорически несогласна выделить ему 1200 долларов на бесполезную вещь, из-за которой она вообще его не видит по выходным. Одним словом: стандартная история, ничего нового. После разбора полётов у меня родилась гениальная идея, позволяющая  ему купить видеокарту и не заплатить за неё вообще ничего. Об этом и поговорим.  

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Идея простая: если жена категорически против траты денег на видеокарту, то нужно купить видеокарту в кредит на 10 платежей, а после поставить её на майнинг. Добыча Эфира будет перекрывать большую часть кредита, что позволит занизить цену на видеокарту в 3 раза в отчётности перед женой. Нужно признаться, что жена у Васи действительно суровая, хотя и справедливая, ведь Вася заядлый геймер, который может сидеть за компьютером несколько суток без перерыва, вставая только по нужде и для быстрого забега на кухню. Он пообещал ей, что будет вести себя сдержаннее, но я бы не стал верить фанату World of Warcraft с 15-летним стажем.

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Скажу сразу, мы выбрали немного другие модели, но дело не в самих моделях, а в приблизительных ценах и хешрейте. Первое, что пришло на ум – взять GeForce RTX 3060. Увы, но имея цену на уровне 84 тысяч рублей, она может предложить всего 34 MH/s. Найти разблокированную модель не представляется возможным, поэтому мы тут же отказались от такой глупой затеи. Пусть её покупает кто-то другой. Брать что-то более дорогое – не вариант, поскольку у Васи кредитный лимит ограничен 100 000 рублей. Тогда мы перешли к более реалистичным предложениям: Radeon RX 6600 ХТ. В данном случае у нас производительность в играх даже выше, чем на GeForce RTX 3060, а вот хешрейт приблизительно равный: 32.5 MH/s. Самое приятное, что за это всё придётся заплатить всего 75 тысяч рублей. Если разбить 75 000 на 10 выплат, то получится всего 7500 рублей в месяц, что очень неплохо. После детальных подсчётов выяснилось, что в сутки такая карта будет приносить в майнинге чуть больше 2 долларов или 4500 рублей (на начало декабря).

Получается, что Васе нужно где-то брать 3000 рублей, которыми ему придётся закрывать дыру на карте в банке. План был почти идеальный, ведь жена имеет доступ к основной карте, поэтому решили завести карту другого банка, о которой его благоверная даже не узнает. Сказано – сделано. Уже завтра была получена кредитная карта, а после мы планировали ещё раз обдумать модель и место покупки. И тут мне в голову пришла ещё одна гениальная идея: купить ноутбук. И не пишите, что идея глупая, ведь это не так. Подумайте сами: через год майнинг Эфира схлопнется, а криптовалюты вообще могут исчезнуть с лица земли. Если этого не случится, то я вообще не расстроюсь, но в случае краха можно ожидать сильного удешевления видеокарт. Это позволит нашему герою сдать свой ноутбук по очень приятной цене и купить мощную видеокарту.

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В Ситилинке нашёлся такой аналог выбранного мною ноутбука: ASUS TUF Gaming Dash. Повторяюсь, что это не эта модель, но на 90% обе похожи. Вообще Вася не собирается играть на ноутбуке. Пока он будет находиться на работе, машина сможет добывать виртуальные монетки. Так как Вася играет только по выходным (уходит рано и приходит поздно), то с понедельника по пятницу ноутбук будет копать в режиме нон-стоп. Да, выгода не такая большая как в случае с обычной видеокартой, ведь мобильная имеет хешрейт до 30 MH/s, но все остальные переменные просто идеально вписываются в задумку. Сам ноутбук стоит 98 000 рублей, что позволяет войти в кредитный лимит с запасом в 2000 рублей. Если вы спросите о характеристиках, то Васе абсолютно всё равно, какой здесь дисплей, поскольку он подключит его к 32-дюймовому монитору с разрешением 4К. 16 Гб видеопамяти достаточно, а для любых игр, включая новые блокбастеры, такой комплектации даже больше, чем достаточно. Несколько дней назад ноутбук был куплен, с чем вы можете Василия дружно поздравить.

Отмечу, что ранее наши читатели часто вступали в полемику относительно правдивости рассказанных мною историй. На самом деле меня не особенно волнует подобная критика, но всё же хотелось бы ещё раз уточнить, что всё это реальные жизненные ситуации. К сожалению, в жизни моих старых знакомых, о которых я писал раньше, ничего интересного не происходит, поэтому мне написать о них просто нечего. Что до Васи, то я, как и многие из вас, даже не знаю, как он собрался объяснять жене появление постоянно работающего ноутбука. Но это уже не моя проблема. 

P.S. Возможности купить ноутбук или видеокарту в Европе у меня нет, поэтому не пишите, что там дешевле, я это прекрасно знаю. 

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P.P.S. Вася знает о том, что я о нём напишу, поэтому просил заменить его имя, ну а жена наш сайт не читает, поэтому всё в полном порядке. 

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