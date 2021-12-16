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Нет никакого сомнения, что криптовалюты стали одной из самых прорывных технологий последних десятилетий. Многие аналитики уверяют, что по своему влиянию на человечество цифровые активы соперничают с созданием интернета. Сторонников Биткоина пока гораздо меньше, чем оппонентов, но данное направление только развивается. Вспомните, какая скорость интернета у вас была пятнадцать лет назад и сравните с тем, что есть сегодня. Скорее всего, разница превысит 50 раз и более. Технологии не могут появиться на пустом месте, а криптовалюты пришли уже на подготовленную почву. Сегодня чуть ли не каждый может завести кошелёк на смартфоне или купить видеокарту для добычи Эфира.

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Одновременно с этим криптовалюты наносят огромный вред природе и вызывают гнев у миллионов геймеров. Изучите наш материал о шахтёре, у которого в наличии 7000 видеокарт. Мы бы не стали измерять проблему только белыми и чёрными тонами, но такой подход присущ далеко не всем, кто наделён правом вершить судьбы народные. Да, речь идёт именно о депутатах Госдумы и других представителях власти. К примеру, прямо сейчас депутаты готовят финальную редакцию, которая на данный момент существует настолько в общей форме, что пока неясно, будут запрещать или разрешать. Почитать об этом можно в данном материале.

А вообще, когда вы в следующий раз услышите о том, что Россия находится на предпоследнем месте в рейтинге использования криптовалют среди трёх десятков стран, то не удивляйтесь. Сегодня стало известно о планах Центробанка полностью запретить хождение криптовалют на территории России. В настоящее время обсуждается две различные точки зрения. В первом случае гражданам РФ запретят покупать новые монеты, но дадут какой-то срок для вывода уже купленных или накопленных ранее. Во втором случае запрет может стать всеобъемлющим, что приведёт к полному прекращению хождения Биткоина и альткоинов в РФ.

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Стоит понимать, что ещё ничего не решено, но подобные идеи не добавляют уверенности всем участникам рынка. Ясно, что нужны жёсткие условия регулирования, но когда сотни тысяч людей связывают свои планы ну будущее с криптовалютами, подобная жёсткость должна учитывать их интересы. И всё это происходит в тот момент, когда у нас на глазах происходит ещё одна революция – зарождение метавселенных. Будем надеяться, что прагматизм возобладает, ведь железный занавес никогда не решал проблем, а только лишь отдалял их приход.

#криптовалюты
8
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Центробанк РФ строит планы полного запрета криптовалютных операций на территории России
Hacknir
20:18
так ты написал тоже самое. Что знаешь все за меня. И других. А то часто тут слышу плач о том, что у больших дядей занятых времени на игрушки нет. Зато с топ железом сидят. И в итоге не пользуются им. ...
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Kuyak
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Должно быть так, чтобы сатира не скатилась в фарс. Т.е. идея высмеять что-либо не превратилась в стеб ради стеба.
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20:08
а я за то что бы реально запретить и быстро, и ввести за майнинг уголовку. все правильно, нужно эту мразоту всячески запрещать и ее наказывать.
Центробанк РФ строит планы полного запрета криптовалютных операций на территории России
Тёма Великоустьев
20:07
За 50к, хех да вы Фантазёр))
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
Hacknir
20:07
всмысле 1080 это 2к? 2к это 1440р.
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
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