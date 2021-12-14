Уже больше двух десятилетий Sony ведёт успешный бизнес продажи игровых приставок. Очевидно, что бизнес не был бы таким успешным, если бы не правильная политика японской компании. Главный и самый эффективный довод – это эксклюзивы. Предположим, у вас была PlayStation 2 и PlayStation 3, но по каким-либо причинам вы пропустили PlayStation 4. Так бывает и необязательно в указанной последовательности. В какой-то момент вы задумываетесь о покупке игровой приставки, но выбор очевиден, ведь, после изучения списка вышедших игр, вы осознаёте, что в большинство тайтлов для Xbox Series X вы уже играли или можете поиграть на компьютере, а вот эксклюзивы с PlayStation ничем не заменить.
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Стоит признаться, что в последнее время непоколебимая решимость Sony слегка дрогнула, ведь на компьютер появились портированные версии нескольких эксклюзивов для консолей. Сегодня мы поговорим о Horizon Zero Dawn. Выход игры на PlayStation 4 состоялся в начале 2017 года, а на персональные компьютеры она заглянула только к августу 2020. Это значит, что за 2.5 года удалось получить максимальную выручку, а продажи упали до минимума. Возможно, попытка заработать на геймерах, владеющих ПК, и выглядит правильной, но в будущем может сыграть с японцами злую шутку.
Поскольку перед нами в первую очередь портированная версия, то ожидать каких-то заоблачных графических откровений не приходится. И всё же, представители канала Digital Dreams в очередной раз доказывают, что после некоторой настройки можно добиться невероятных результатов. Игра была запущена с поддержкой трассировки лучей, что оказало сильное влияние на требования к железу. Кроме того, поскольку перед нами разрешение 8К, то пришлось соответствовать. В результате система была основана на видеокарте GeForce RTX 3090, что позволило раскрыть игру в полной мере.
Обратите внимание на природу. Гигантские каньоны и монументальные сооружения древности соседствуют, создавая неповторимый стиль, в который игра погружает геймера с первых минут. Всё это становится ещё ярче после перехода в разрешение 8К. Растительность выглядит сочной, а облака приобретают форму и реалистичный оттенок. Текстур не так много, как нам бы хотелось, но в данном случае нужно понимать, что перед нами продукт 2017 года, созданный для игровых приставок, а значит пронизанный компромиссами. Прогуляйтесь по скалам и равнинам. Кстати, авторы предлагают скачать модификацию, включающую трассировку лучей. После этого игра кажется гордо красивее. Пейзаж дополняют блики света, отражения от различных поверхностей и другие мелки подробности.