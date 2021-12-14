На канале Digital Dreams вышел очередной шедевр. На этот раз можно наблюдать всю красоту эпической саги Horizon Zero Dawn

Уже больше двух десятилетий Sony ведёт успешный бизнес продажи игровых приставок. Очевидно, что бизнес не был бы таким успешным, если бы не правильная политика японской компании. Главный и самый эффективный довод – это эксклюзивы. Предположим, у вас была PlayStation 2 и PlayStation 3, но по каким-либо причинам вы пропустили PlayStation 4. Так бывает и необязательно в указанной последовательности. В какой-то момент вы задумываетесь о покупке игровой приставки, но выбор очевиден, ведь, после изучения списка вышедших игр, вы осознаёте, что в большинство тайтлов для Xbox Series X вы уже играли или можете поиграть на компьютере, а вот эксклюзивы с PlayStation ничем не заменить.

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Стоит признаться, что в последнее время непоколебимая решимость Sony слегка дрогнула, ведь на компьютер появились портированные версии нескольких эксклюзивов для консолей. Сегодня мы поговорим о Horizon Zero Dawn. Выход игры на PlayStation 4 состоялся в начале 2017 года, а на персональные компьютеры она заглянула только к августу 2020. Это значит, что за 2.5 года удалось получить максимальную выручку, а продажи упали до минимума. Возможно, попытка заработать на геймерах, владеющих ПК, и выглядит правильной, но в будущем может сыграть с японцами злую шутку.

Поскольку перед нами в первую очередь портированная версия, то ожидать каких-то заоблачных графических откровений не приходится. И всё же, представители канала Digital Dreams в очередной раз доказывают, что после некоторой настройки можно добиться невероятных результатов. Игра была запущена с поддержкой трассировки лучей, что оказало сильное влияние на требования к железу. Кроме того, поскольку перед нами разрешение 8К, то пришлось соответствовать. В результате система была основана на видеокарте GeForce RTX 3090, что позволило раскрыть игру в полной мере.

Обратите внимание на природу. Гигантские каньоны и монументальные сооружения древности соседствуют, создавая неповторимый стиль, в который игра погружает геймера с первых минут. Всё это становится ещё ярче после перехода в разрешение 8К. Растительность выглядит сочной, а облака приобретают форму и реалистичный оттенок. Текстур не так много, как нам бы хотелось, но в данном случае нужно понимать, что перед нами продукт 2017 года, созданный для игровых приставок, а значит пронизанный компромиссами. Прогуляйтесь по скалам и равнинам. Кстати, авторы предлагают скачать модификацию, включающую трассировку лучей. После этого игра кажется гордо красивее. Пейзаж дополняют блики света, отражения от различных поверхностей и другие мелки подробности.

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