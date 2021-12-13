Майнер протестировал видеокарты NVIDIA LHR в популярных программах для майнинга Эфира

Идея выпуска видеокарт NVIDIA LHR заключалась в том, что майнеры просто не захотят лишиться большей части хешрейта, поэтому предпочтут обходить подобные видеокарты стороной. Судя по всему, никто не предполагал, что уже через несколько месяцев будет найден способ разблокировки, который позволит увеличить показатель хешрейта до 70%, что сделает добычу Эфира на заблокированных видеокартах прибыльной. Важно понимать, что многие майнеры верят в скорый выход способа разблокировки оставшихся процентов. Поскольку противостояние не прекращается ни на миг, мы сегодня проанализируем статистику эффективности наиболее популярных программ для добычи Эфира.

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Рассмотреть данные можно на изображении ниже. Доступны: NBMiner, LOLMiner, GMiner и T-Rex. К сожалению, по последнему показателю не представлены, поэтому мы обойдёмся только тем, что есть в таблице. Протестирована вся линейка видеокарт GeForce RTX 3000, начиная с GeForce RTX 3060 и заканчивая GeForce RTX 3080 Ti – всего 8 различных моделей. Важно понимать, что по некоторым картам вообще не может быть сравнительных показателей, поскольку такие модели как GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti изначально выходили в заблокированном виде.

Итак, на данный момент хешрейт GeForce RTX 3060 оказывается максимальным в финальной версии GMiner – 36.3 MH/s. Сравните это с невероятными 47 MH/s, которые генерирует незаблокированная версия, которая поступила в продажу в начале 2021 года.

GeForce RTX 3060 Ti могла копать 60 MH/s, но сегодня шахтёры могут извлечь из неё всего 43.8 MH/s. На этот раз впереди NBMiner, хотя разница весьма условна.

GeForce RTX 3070 удалось разогнать до 45.8 MH/s. По факту, за несколько месяцев развития майнерских программ удалось отбить всего несколько MH/s, ведь до изначальных 60 MH/s ещё очень далеко. И снова GMiner оказывается впереди. По сравнению с NBMiner разница незначительная, а вот LOLMiner отстаёт с большим отрывом.

А вот над разблокировкой GeForce RTX 3080 майнеры поработали основательно. В настоящее время она получила хешрейт 77.3 MH/s, в то время как незаблокированная имеет 100 MH/s.

Стоит понимать, что алгоритм блокировки хешрейта LHR в любом случае не устоит под натиском майнеров. Но даже сегодня он не останавливает фермеров, поэтому требуются какие-то новые меры. Вполне возможно, что мы увидим улучшение ситуации на рынке видеокарт в первой половине 2022 года, когда в продажу поступят недорогие бюджетные графически чипы не только NVIDIA и AMD, но и Intel, которая готовится к выпуску своего первого поколения ARC Alchemist.

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