Российские студенты технологических ВУЗов пересядут на компьютеры на отечественных процессорах

Американское правительство продолжает разбрасываться санкциями. На этот раз Министерство торговли самой демократичной страны на планете решило, что Московский физико-технический институт (МФТИ) представляет опасность для демократии США. Мотивация откровенно надумана, а цель состоит в желании заставить видных учёных из десятков стран отказаться от работы в российском ВУЗе. Кроме того, МФТИ лишится возможности прямых закупок американского железа. Это на значит, что в ближайшее время стоит ждать изменения преподавательского состава и уж тем более ухудшения компьютерной грамотности. Хотя, последнее утверждение вызывает большие вопросы.

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Как стало известно, Минпромторг совместно с Минобрнауки строит наполеоновские планы на 2022 год. В частности, будет предпринята попытка смены парка компьютерной техники в целом ряде российских ВУЗов. Решение коснётся высокотехнологичных учебных заведений, которые готовят специалистов в области компьютеров и технологий. Первым делом уберут американское железо, заменив его на компьютеры на базе отечественных процессоров «Байкал» и «Эльбрус». Чиновники отмечают, что размер выделяемых под проект средств ещё обсуждается, поэтому пока неясно, сколько времени процесс замены техники займёт в масштабах страны.

Перевооружение будет реализовываться в Ассоциации вузов по электронно-компонентной базе (МИЭТ, МИФИ, ЮФУ и ещё 29 ВУЗов). Что любопытно, уже сегодня представители МЦСТ и Байкал Электроникс утверждают, что компьютеры на процессорах «Эльбрус» и «Байкал» активно используются в целом ряде высших учебных заведений. Сообщается, что средняя цена на системный блок, на процессоре «Байкал» составляет 60 000 рублей. Если предположить, что мониторы в ВУЗах уже есть, то замена 1.5 тысячи рабочих мест обойдётся бюджету страны в какие-то 90 миллионов рублей.

При этом останавливаться только лишь на студентах никто не собирается, ведь одновременно готовится замена серверной и облачной инфраструктуры. Это потребует гораздо больших инвестиций, а вот эффективность вызывает сомнения. Известно, что российские процессоры пока не готовы конкурировать с американскими аналогами. В связи с этим стоит вспомнить планы правительства по освоению отечественными компаниями 16-нм технологических норм. Случится это только к 2030 году, но уже сегодня ясно, что следующее десятилетие будет пронизано языком санкций и запретов, а значит российским студентам придётся пересаживаться на путь и не такие быстрые, но надёжные и безопасные отечественные процессоры.

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Кстати, речь не только о железе, но и о программном обеспечении. Так, после введения санкций против МГТУ имени Баумана в 2020 году, Microsoft заявила, что не будет продавать ВУЗу лицензионные пакеты офисного ПО и ключи для операционных систем.