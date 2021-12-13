Кооличество работающих видеокарт превышает 30 000, но на самом деле речь может идти о банальной правке названий, для введения в заблуждение любителей сенсаций

Видеокарты NVIDIA и AMD следующего поколения выйдут во второй половине следующего года. Точных сроков и тем более дат нет, поскольку очень многое зависит от целого ряда факторов. В первую очередь – это скорость расширения производственных линий. TSMC должна поставить достаточное количество чипов для Apple, которая сегодня выкупает большую часть 5-нм продукции тайваньского гиганта. В связи с этим анонс видеокарт может состояться как летом, когда Apple уже начнёт массово выпускать процессоры для следующего поколения смартфонов, так и осенью, когда яблочная компания переведёт основную часть производства на трёх или четырёх нанометровые нормы.

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Как оказалось, иногда к нам заглядывают гости их далёкого будущего, ведь в сети появилась ферма, добывающая немыслимое количество Эфира при помощи видеокарт GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000. Это именно те графические чипы, которые прибудут во второй половине 2022 года. Всего указаны три различные конфигурации подключённого оборудования, при этом за NVIDIA только одна, а за AMD – две. Ферма обнаружена на сайте Flexpool, где любой майнер может оставить данные о своём оборудовании. В настоящее время она генерирует мощность на уровне 3.9 TH/s, но временами этот показатель падает немного ниже.

Если сравнивать мощность фермы с уже существующими в продаже видеокартами, то GeForce RTX 3090 может генерировать около 110 MH/s. Поскольку для GeForce RTX 4090 Ti указана мощность 1.2 TH/s, то нужно как минимум 10 000 видеокарт GeForce RTX 3090. Точных данных о количестве активных видеокарт нет. Примерно аналогичная ситуация и с двумя позициями по Radeon RX 7000 с показателями 657.3 GH/s и 580 GH/s. Хешрейт временами падает до 2.47 TH/s, а за 3 часа майнинга в режиме соло ферма может получать 5 монет Эфира. Если попытаться посчитать количество зарабатываемых денег в год, то это немыслимые 4 миллиона долларов.

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Учтите, что речь идёт о текущей цене, которая далека от рекордных показателей, а ведь многие майнеры предпочитают сдавать свои монеты тогда, когда они достигают максимальной стоимости. Получается, что один раз в 3 часа владелец фермы имеет 20 000 долларов. По мнению экспертов, нет никаких шансов, чтобы майнеры получили такое количество видёеных в три отдельных фермы, каждая из которых состоит из тысяч и десятков тысяч видеокарт. А может быть это ASIC-и, мощность которых позволяет добывать гораздо больше, чем обычные видеокарты.