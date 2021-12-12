Майнеры вводят в строй старые электростанции, нанося непоправимый вред природе, констатируют журналисты The New York Times

Три года назад больше 60% всех майнеров располагались в Китае. Там они прекрасно себя чувствовали, ведь в стране относительно недорогое электричество, невысокие налоговые ставки и свободный доступ к дешёвому железу, позволяющему добывать цифровое золото. Многим кажется, что всё изменилось после того, как правительство Китая запретило местным шахтёрам заниматься добычей криптовалют, но это не так. Эксперты утверждают, что уже несколько лет назад многие майнеры начали мигрировать в США, либо создавать там фермы, увеличивая своё присутствие на рынке без роста мощностей в Китае. Неясно, знали ли крупные компании о планах правительства Поднебесной, но в данный момент важно совсем другое, ведь сегодня один из штатов США стал настоящим центром по добыче Биткоина.

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Вы удивитесь, но речь идёт о штате Нью-Йорк. Это может показаться странным, ведь в центральной и части страны электроэнергия дешевле, но здесь всё намного запутаннее. Дело в том, что ещё три года назад в штате находилось несколько заброшенных гидро и угольных электростанций, а также крупных заводов, прекративших свою работу, либо находившихся на консервации. Именно их и присмотрели майнеры. К примеру, в настоящее время второй по величине центр по добыче Биткоинов в США расположен на бывшем алюминиевом заводе Массены. Отдельно отмечается, что темпы прироста мощностей добычи там растут очень быстро.

Какое-то время назад промышленники начали вводить в строй электростанции. Поскольку потребителям достаточно уже существующих мощностей, то вся энергия пошла на нужды майнеров. Возникла конкуренция, а низкие цены привлекли в регион массу новых фермеров. Экологи бьют тревогу, ведь некогда чистые реки превращаются в отстойники, а выбросы угольных станций стали настоящей головной болью. Некоторые эксперты ухе назвали происходящее Диким Западом, ведь никто не придерживается правил, а обе стороны волнуют только деньги. Всё это отбрасывает усилия штата по сокращению выбросов на десятилетия назад.

Ну а мер Нью-Йорка Эрик Адамс окрестил город цифровой столицей мира, а значит никаких дополнительных требований к майнерам какое-то время предъявлять не будут. Отдельные чиновники пытаются помешать майнерскому беспределу, но их голоса тонут в числе коррумпированных чиновников, готовых за 30 серебряников сжечь экологию штата и всей страны. Именно так, вы же не думали, что взятки берут только в России?

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Летом в Сенат штата внесли законопроект, целью которого стал ввод моратория на добычу полезных ископаемых в штате Нью-Йорк, но генеральная Ассамблея отклонила поправки, поскольку они могли навредить экономике штата. Эксперты констатируют, что за короткий срок произошло сращение бизнеса, майнеров и чиновников, которые на взаимовыгодных условиях увеличивают нагрузку на экологию, поэтому о снижении углеродных выбросов можно забыть.