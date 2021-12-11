Серёга Солёный подробно расскажет о майнинге Toncoin и подводных камнях, с которыми можно столкнуться

Сидел как-то Павлик Дуров и думал о том, как бы ему поднять денег, не прилагая уж очень много усилий. Мы не будем описывать все идеи, которые у него возникали, но одна заслуживает упоминания: собственная криптовалюта. Так уж вышло, что быть первопроходцем не всегда выгодно. Вначале всё шло прекрасно, Павел продал виртуальные фантики на миллиарды долларов. Монета Gram расходилась среди инвесторов с невероятной популярностью, а многие из первых покупателей продали её кому-то ещё с огромной выгодой. Прямо как акции МММ. Если бы у Павла была жена, то он точно купил бы ей сапоги, но вместо этого пришлось биться с американским регулятором. В итоге Gram превратился в пшик, а все контракты были выкуплены. Казалось, что на этом всё, вот только разработчики, которым доверили создание криптовалюты, не захотели от неё отказываться.

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История долгая и запутанная. Если вам интересно, ищите ответы в интернете. Суть в том, что несмотря ни на что Toncoin (бывший Gram) продолжил своё существование и сегодня даже чего-то стоит. Мы не утверждаем, что завтра будет также, но Серёга Солёный уверен, что вам нужно срочно собирать ферму на базе видеокарт GeForce RTX 3090 и начинать копать Toncoin. Об этом сегодня и поговорим. Ниже вы можете увидеть видео, где автор подробно описывает способ добычи, рассказывая о прибыли и многих ключевых деталях. Некоторые из наших читателей удивятся, ведь Toncoin создан на основе алгоритма Proof of Stake (да, это именно тот PoS, который вскоре придёт в гости к майнерам Эфира). С чего вдруг тогда он поддерживает старый добрый Proof-of-work?

А дело в том, что разработчики криптовалюты решили пойти на хитрость, выделившись среди сотен монет, которые не так популярны, поскольку их нельзя добывать. Создатели Toncoin перевели какое-то количество монет на специальные кошельки, разрешив их майнить, а всё это называется Proof-of-giver. Такие дела. Перейдём к цифрам: ровно за 24 часа ферма на 6 GeForce RTX 3090 принесла Серёге Солёному 24 монеты. Нетрудно подсчитать, что по текущему курсу это около 60 долларов. По словам майнера, за то же время аналогичная установка копает Эфира на 45 долларов. В данном случае стоит понимать, что сложность добычи Эфира и Toncoin несоизмеримо разная, но последний выгоднее на 33%.

По словам Селёного, поскольку разработчики выделили майнерам небольшую часть монет, то возможность их добычи будет закрыта примерно через 235 дней. Отметим, что добыча осуществляется привычным способом через пул, а вот сам пул вызывает вопросы, ведь, по словам Серёги, выплаты идут крайне долго. Например, ему прилетели его 60 долларов через 4 часа. Кстати, самое важное, копать Toncoin можно на видеокартах, процессорах и даже калькуляторах, если последние достаточно мощные. А вы уже купили жене сапоги? Если нет, то скорее копать Toncoin.

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