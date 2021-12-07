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За 3 дня Киты купили Биткоинов на $3.5 млрд, а эксперты РБК ожидают продолжения бычьего ралли
Благодаря миллиардным вливаниям курс Биткоина пошёл вверх, а впереди большое новогоднее подорожание
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Сложно сказать, какую цену Биткоина считать хорошей, а какая вызывает разочарование среди держателей. После рекордных 69 тысяч в начале ноября, цифровое золото так и не смогло удержаться на высоких позициях, растеряв к началу декабря больше 10 000. Обычно, после такой передышки наступает подъём, но ничего подобного не произошло. Весь 2021 год эксперты говорили нам о том, что в Новому году Биткоин будет стоить 100 000 долларов. Кто-то называл и более внушительные суммы, но это не так важно, ведь вчера криптовалюты скромно топтались на месте, не зная, в какую сторону им двигаться. Сегодня в прессе появилась любопытное экспертное мнение, основанное на фактах, что делает его весьма правдоподобным. С ним мы сейчас и ознакомимся.

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Начнём с того, что все крупные движения на рынке криптовалют приписывают Китам. Все уже давно привыкли к этому термину, ведь крупная рыба уже не раз показывала способность влиять на курс Биткоина. На этот раз всё куда интереснее, ведь на кону завышенные ожидания и желание выйти из бизнеса с удвоенным выигрышем. Эксперты поясняют, что многие крупные держатели криптовалюты уже устали. Биткоин падает, растёт, стоит на месте и всё это может случиться за неделю. У людей просто не выдерживают нервы, ведь далеко не все могут себе позволить потерять пару десятков миллионов долларов. Но сбрасывать сегодня криптовалюту значило бы признать поражение. Возможно, не перед журналистами и знакомыми, а в первую очередь перед самим собой.

Это значит, что нужно не только вернуть Биткоин к росту, но и как следует его разогнать. Аналитики поясняют, что описываемая выше стратегия реализуется прямо сейчас. Как оказалось, за несколько дней Киты купили 67 000 монет на сумму около 3.5 миллиарда долларов. Это позволило развернуть курс, разгорячив трейдеров, многие из которых всё ещё верят в продолжение бычьего тренда.

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Нужно понимать, что Киты – это не какое-то закрытое сообщество. Прежде всего это люди со своими интересами. Для кого-то это заработок, другие – воспринимают Биткоин в качестве спортивного интереса, но это очень поверхностная характеристика. Именно поэтому всегда есть те, кто планирует сбросить тысячи монет на отметке в 70 000 долларов, а есть и такие, кто верит в будущее Биткоина, в качестве главной альтернативы мировым валютам. Последние ждут, что цифровое золото подорожает в десятки раз, поэтому продолжают разгонять Биткоин. Эксперты заявляют, что впереди большое новогоднее ралли. Сколько оно продлится и когда начнётся, неясно. Между тем эксперты уверены, что Киты сделают всё возможное, чтобы Биткоин не опустился до 30 000 долларов. Денег у этих ребят достаточно, тем более что риск обрушения грозит для них миллиардными потерями. Гораздо выгоднее выложить пару сотен миллионов сегодня, продавая Биткоины небольшими партиями с лёгкой прибылью.

#криптовалюта #биткоин #киты
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