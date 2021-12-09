Геймерская Radeon RX 6600 закрепилась на первом месте

Если ориентироваться на статистику продаж видеокарт за 3 квартал, то полупроводниковый кризис должен был отступить, а дефицит графических чипов кануть в Лету. Приходится констатировать, что ничего из указанного выше не случилось, мало того, сегодня видеокарты становятся только дороже. Всё это приводит нас к проблеме, которую недавно озвучивали представители NVIDIA: невозможности определения количества видеокарт, поступающих геймерам и майнерам. На самом деле никто ничего не знает, а наиболее достоверные данные доступны в статистике Steam.

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В конце материала мы ещё раз приводим данные подключения новых видеокарт за ноябрь, свидетельствующие о том, что именно майнеры являются основными покупателями графических чипов. В связи с этим любопытные подробности пришли из немецкой торговой сети Mindfactory. Данные соответствую первой неделе декабря и отражают количество купленных видеокарт. Забегая вперёд: за AMD 1380 штук, ну а продукция NVIDIA заинтересовала 1255 покупателей.

Главный вопрос, который поднимает статистика: если видеокарты AMD занимают первые позиции с большим отрывом от конкурентов, то почему их нет в рейтинге Steam? Итак, первое место за Radeon RX 6600, второе отвоевала GeForce RTX 2060, а Radeon RX 6600 XT на почётном третьем месте. Если распределение по количественному показателю почти равное (52% против 47%), то недельная выручка демонстрирует абсолютно иную картину: 1 248 201 евро против 624 547 евро в пользу AMD. Получается, что красные получили немалые 66.65% доли рынка видеокарт за 7 дней в магазине Mindfactory.

Если взглянуть на сам список видеокарт, то подобное легко объясняется тем, что покупатели брали дорогостоящие модели AMD, в то время как на стороне NVIDIA относительно недорогая серия GeForce GTX 1660 и бюджетные GeForce GT 730/1030. На самом деле у потенциальных покупателей продукции AMD просто не было выбора. Производство моделей прошлого поколения давно остановлено, запасы окончились ещё в начале года, а значит приходится брать новые Radeon RX 6000-й серии.

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Что до флагманов, то здесь ситуация также не в пользу NVIDIA. Так, Покупатели из Германии купили 200 единиц GeForce RTX 6900 ХТ, а вот GeForce RTX 3080 Ti на последнем месте в списке с показателем в 20 штук. Возвращаясь к статистике Steam: видеокарты Radeon RX 6600/6600 ХТ отлично продаются, а значит должны появиться в списке игрового сервиса за декабрь. Если этого не случится, то мы сможем с полной уверенностью заявить, что подавляющее большинство моделей купили майнеры.