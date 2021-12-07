Поставки видеокарт за 3 квартал 2021 года достигли рекордных показателей, но на доступности и снижении спроса среди майнеров это никак не отразилось

Прежде чем перейти к изложению данного материала, мы бы хотели задать нашим читателям простой вопрос: чувствовали ли вы дефицит видеокарт во 2 квартале 2015 года? А что насчёт 2019 и 2020 года, были у вас проблемы с доступностью к подобному роду продукции? Скорее всего нет, хотя если верить цифрам, то в казанные выше временные периоды геймеры должны были в буквальном смысле драться за видеокарты, ведь их производство было гораздо ниже, чем сегодня.

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Ниже можно ознакомиться с любопытным графиком, отражающим поставки графических чипов со стороны NVIDIA и AMD начиная с 2014 года. Как видите, в третьем квартале 2021 года поставки достигли 12.7 миллиона единиц, что стало рекордным показателем начиная с третьего квартала 2018 года. Аналитики отмечают, что рост производства наблюдается только у NVIDIA, а по сравнению с аналогичным временным периодом 2020 года наблюдается увеличения продаж на 25.7%.

Если перейти к цифрам, то в третьем квартале NVIDIA отгрузила 10 миллионов графических чипов, тогда как AMD поставила всего 2.67 миллиона, что ровно столько же, как было год назад. Проще говоря, увеличение производства у AMD наблюдается только если сравнивать недавние показатели, когда выпуск видеокарт обрушился до минимума. Всё это привело к тому, что по состоянию на конец 3 квартала 2021 года красные смогли поставить всего 17% видеокарт, тогда как остальные 83% остаются за зелёными.

Эксперты отмечают, что в 2021 году AMD буквально разрывают на части, ведь большая часть поставок сосредоточена на направлении игровых консолей. Скорее всего, положение улучшится после преодоления полупроводникового кризиса, но, как свидетельствует статистика, проблема лежит далеко за пределами дефицита мощностей. В 2015, 2016 и 2017 годах были периоды времени, когда на рынок поступало чуть больше 9 миллионов графических чипов за квартал, но никакого ажиотажа и проблем с доступом не было. Сегодня большинство геймеров не может себе позволить купить видеокарту, а средняя цена перевалила за 1100 долларов. Всё это значит, что большую (гораздо больше половины) часть видеокарт забирают майнеры. 12.7 миллиона единиц разлетаются с огромной скоростью, а до геймеров доходят крохи. NVIDIA и AMD заверяют, что во второй половине смогут улучшить ситуацию с поставками, но на фоне полученной информации подобные слова вызывают сомнения.

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Данные за 2017 год доказывают, что майнеры способны скупить гораздо больше 16 миллионов видеокарт за квартал. Сколько точно, никто не считал. Возможно, глотком свежего воздуха станет первое поколение видеокарт Intel. Если синие смогут поставить на рынок хотя бы 5 миллионов единиц за квартал, то есть небольшая вероятность, что геймерам достанется чуть больше видеокарт.