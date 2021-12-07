Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
NVIDIA увеличила производство видеокарт на 25% за год, а AMD получила всего 17% рынка – Tomshardware
Поставки видеокарт за 3 квартал 2021 года достигли рекордных показателей, но на доступности и снижении спроса среди майнеров это никак не отразилось
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Прежде чем перейти к изложению данного материала, мы бы хотели задать нашим читателям простой вопрос: чувствовали ли вы дефицит видеокарт во 2 квартале 2015 года? А что насчёт 2019 и 2020 года, были у вас проблемы с доступностью к подобному роду продукции? Скорее всего нет, хотя если верить цифрам, то в казанные выше временные периоды геймеры должны были в буквальном смысле драться за видеокарты, ведь их производство было гораздо ниже, чем сегодня.

реклама

Ниже можно ознакомиться с любопытным графиком, отражающим поставки графических чипов со стороны NVIDIA и AMD начиная с 2014 года. Как видите, в третьем квартале 2021 года поставки достигли 12.7 миллиона единиц, что стало рекордным показателем начиная с третьего квартала 2018 года. Аналитики отмечают, что рост производства наблюдается только у NVIDIA, а по сравнению с аналогичным временным периодом 2020 года наблюдается увеличения продаж на 25.7%.

Если перейти к цифрам, то в третьем квартале NVIDIA отгрузила 10 миллионов графических чипов, тогда как AMD поставила всего 2.67 миллиона, что ровно столько же, как было год назад. Проще говоря, увеличение производства у AMD наблюдается только если сравнивать недавние показатели, когда выпуск видеокарт обрушился до минимума. Всё это привело к тому, что по состоянию на конец 3 квартала 2021 года красные смогли поставить всего 17% видеокарт, тогда как остальные 83% остаются за зелёными.

Эксперты отмечают, что в 2021 году AMD буквально разрывают на части, ведь большая часть поставок сосредоточена на направлении игровых консолей. Скорее всего, положение улучшится после преодоления полупроводникового кризиса, но, как свидетельствует статистика, проблема лежит далеко за пределами дефицита мощностей. В 2015, 2016 и 2017 годах были периоды времени, когда на рынок поступало чуть больше 9 миллионов графических чипов за квартал, но никакого ажиотажа и проблем с доступом не было. Сегодня большинство геймеров не может себе позволить купить видеокарту, а средняя цена перевалила за 1100 долларов. Всё это значит, что большую (гораздо больше половины) часть видеокарт забирают майнеры. 12.7 миллиона единиц разлетаются с огромной скоростью, а до геймеров доходят крохи. NVIDIA и AMD заверяют, что во второй половине смогут улучшить ситуацию с поставками, но на фоне полученной информации подобные слова вызывают сомнения.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Данные за 2017 год доказывают, что майнеры способны скупить гораздо больше 16 миллионов видеокарт за квартал. Сколько точно, никто не считал. Возможно, глотком свежего воздуха станет первое поколение видеокарт Intel. Если синие смогут поставить на рынок хотя бы 5 миллионов единиц за квартал, то есть небольшая вероятность, что геймерам достанется чуть больше видеокарт.

#amd #nvidia #видеокарты #статистика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 2060 12 Гбайт продемонстрировала отличные результаты в майнинге криптовалюты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
85
25 смартфонов Huawei и Honor получили обновлённую операционную систему HarmonyOS 2.0
8
Dogecoin продолжил падение и может в ближайшие месяцы повторить судьбу Chia Coin
9
Акции Intel выросли в цене на фоне новостей о намерениях вывести акции Mobileye на биржу
5
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
101
Майнеры не смогут взломать защиту LHR, а доступность видеокарт улучшится к концу 2022 – NVIDIA
12
Xiaomi представит POCO M4 Pro 5G в России 16 декабря
1
Процессор Intel Raptor Lake уступает Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X в раннем тесте
9
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
32
Intel и Denuvo решили проблему совместимости игр с платформой Alder Lake
8
Доходы майнеров сильно упали – вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 15 месяцев
40
Xiaomi 12 Lite получит Snapdragon 778G+, 120-Гц дисплей и версию с телеобъективом
2
Европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась в 2 раза ниже российской RTX 2060 Super
14
Xiaomi 11 Lite LE получит Snapdragon 778G, 90-Гц дисплей AMOLED, NFC и Android 11
+
Учёные из Стенфорда научили дрон приземляться на деревья, оснастив его соколиными лапами
+
6 смартфонов Samsung получили прошивку One UI 4.0 с ОС Android 12
+
В России начались продажи Sony Xperia Pro-I, самого дорогого смартфона в истории бренда
7
Раскрыты спецификации чипсетов H670, B660 и H610 для платформы Intel Alder Lake
10
Функция «Заблокированная папка» в Google Фото начинает распространяться на всех смартфонах
1
Крейг Райт, называющий себя Сатоши Накамото, выплатит семье своего партнёра $100 млн
12

Популярные статьи

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
142
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
64
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
28
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
51
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
54
Как изменить браузер по умолчанию в Windows 11 для виджетов и поиска
3
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
20
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
7

Сейчас обсуждают

Вова Огонь
20:10
Панос, что за "усиленные потоковые процессоры" - что за бред сивой кобылы? Прокоментируй.
Palit выпустила в России видеокарты GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти
REY_B_
20:09
А как же "надо резать жирующие корпорации"? По-моему, тут если кто и жирует, то продвигающие это, а затем субсидии, политики и аффилированные (по-Русски "ссученые") с ними лица.
Новое предприятие Intel может расположиться в Германии
x.7
20:09
Не ловлю, мне за это не платят
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
inqvizitor551
20:09
Они или будут продавать их за бесценок, или сложат в коробки, - и в кладовку.
Майнеры не смогут взломать защиту LHR, а доступность видеокарт улучшится к концу 2022 – NVIDIA
Simon Crebbs
20:08
Наконец-то хорошие новости! А то все эти тесты для геймеров уже задолбали, кому они нахер нужны?
GeForce RTX 2060 12 Гбайт продемонстрировала отличные результаты в майнинге криптовалюты
Simon Crebbs
20:05
Вместо Escape from Tarkov поставьте любое другое название ММО и статья будет так же правдива. Такое творится буквально на всех массовых площадках, просто где-то бардак не столь явный, а где-то вот так...
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
REY_B_
20:05
"разные версии" - А что, показания спидометра автомобиля зависит от марки автомобиля? Накопитель один на 256, но два раздела. Нижний, это второй накопитель. Другое дело, что меньший размер выборки,...
Пользователи Windows 11 жалуются на ухудшение производительности NVMe SSD
Sergei Svinobaklan
20:04
А че, прикольно) Я думаю, это долго будет еще по привычке звучать) Раньше - то все накопители были кругдые, и, кстати, слова Disk и Drive начинаются на букву D, тоже психологический фактор
Seagate представила жесткие диски IronWolf Pro и Exos X20 емкостью 20 ТБ
Станислав Станиславский
20:02
у меня gamingpro.с виду они похожи но у моей больше теплотрубок.
Palit выпустила в России видеокарты GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти
Двойной-Чизбургер И-Кола
19:58
Сейчас только имбецил не понимает, что проблема с "дефицитом" вк сейчас заключается не столько в майнерах, сколько в жадности российских барыжат и барыг покрупнее. Иначе объяснить, каким образом даже...
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем