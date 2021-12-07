Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс высказала своё мнение по интересующим геймеров вопросам

Никто не застрахован от небольших провалов в памяти. Иногда мы забываем выключить утюг, или оставляем в дверях ключи. Но это ещё полбеды, ведь когда забывчивостью страдают представители крупных компаний, возникают настоящие курьёзы. Так, в августе финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс рассказывала журналистам о невероятном росте прибыли на 282% за квартал. Одновременно с этим она коснулась распределения видеокарт среди майнеров и геймеров. Тогда госпожа Колетт была уверена, что 80% всех видеокарт разобрали геймеры, а майнерам достались скромные 20%. Неясно, откуда у неё столь точные данные, но в качестве главной гордости называлась технология LHR, позволяющая снизить эффективность добычи криптовалюты. За последние месяцы с 50% эффективность защиты упала до 70%, но что по этому поводу думают представители NVIDIA?

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Судя по всему, за несколько месяцев Колетт Кресс забыла о своих словах, поэтому в рамках конференции UBS Global TMT заявила о том, что NVIDIA не обладает достоверными сведениями о том, сколько на самом деле видеокарт достаётся геймерам, а сколько получают майнеры. По мнению госпожи Колетт, основным барьером на пути фермеров всё ещё остаются технология снижения хешрейта. Представители NVIDIA осведомлены о попытках хакеров обойти ограничения, но сделать это в полной мере им не удастся. Мало того, сегодня на пути майнеров стала невозможность покупки больших партий видеокарт из-за сильных ограничений в рознице. Единственный выход – это покупка специальной серии CMP, которая предназначается для добычи криптовалюты и лишена недостатков настольных графических чипов.

Что любопытно, госпожа Колетт указывает на снижение спроса на майнерские видеокарты. По её словам, причина в скором переходе Эфира на алгоритм добычи Proof of Stake. Финансовый директор NVIDIA считает, что майнеры просто не успеют отбить вложения, ведь шахтёрская серия видеокарт пусть и доступна в большом количестве, но стоимость на подобные решения ничуть не ниже, чем на аналоги с LHR в рознице.

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В конце беседы Колетт Кресс заверила геймеров в скором решении возникших проблем. По её словам, NVIDIA способна обеспечить всех желающих достаточным количеством видеокарт. Потребуется время, но в конечном итоге доступность видеокарт ощутимо увеличится. Случится это уже во второй половине следующего года. В данном случае стоит помнить, что в конце 2020 года руководители NVIDIA и AMD называли несколько иные сроки. На тот момент нас уверяли в том, что уже к середине 2021 года дефицит полупроводников отступит, а видеокарты по рекомендованным ценам хлынут на полки магазинов, завалив перекупщиков и скальперов.