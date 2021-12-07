Майнеры смогут добывать Эфир на видеокартах как минимум до конца 2022 года, а может и дольше, ведь окончательного решения пока не приняли

Если вы всё ещё питаете иллюзии о скором переходе Эфира с Proof of Work на Proof of Stake, то сегодня у нас очень невесёлые новости. Хотя, нас ведь читают не только геймеры, которые грезят о покупке видеокарты по рекомендованной цене. Это значит, что майнеры окажутся довольны происходящим и начнут ещё активнее покупать видеокарты. Но приступим к изложению основного материала.

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Итак, в далёком 2015 году было принято решение, которое с тех пор словно Дамоклов меч висит над головами разработчиков. Речь идёт о «Бомбе сложности. Вы удивитесь, но уже тогда Виталик Бутерин хотел перевести Эфир на Proof of Stake, тем самым заблокировать майнинг на видеокартах. Шли годы, «Бомба сложности» должна была появиться в основной сети в 2017 году, а после и в 2019. Нет смысла описывать изменения, которые несёт новый хардфорк, ведь самое главное – это увеличение времени генерации одного блока. Так, в сегодня сообщество майнеров общими усилиями получает по 1 блоку каждые 13 секунд. После активации «Бомбы сложности», время генерации блока увеличится до 20 секунд, что автоматически даёт нам снижение доходности майнеров на 50% без всяких падений курса и удорожания видеокарт.

Предполагалось, что данный хардфорк станет одним из ключевых в 2021 году, а его активация должна была произойти 1 декабря. На дворе уже 6 число, но никакой «Бомбы сложности» нет и какое-то время не будет. Как стало известно, разработчики как следует подумали и приняли решение ещё раз отложить столь сложный хардфорк. Теперь приблизительная дата активации EIP-4345 намечена на июнь 2022 года. Особенно забавно выглядит дополнение к решению, где разработчики прямо указывают на то, что при необходимости могут перенести «Бомбу сложности» на неопределённое время.

Поскольку переход на новый хардфорк готовился давно, то без обновления сети не обойтись. Известно, что 9 декабря состоится плановая реализация протокола, позволяющего ввести отсрочку «Бомбы сложности». Произойдёт это в рамках блока #13 773 000. При этом некоторые действия на крупных биржах, включая Binance, будут ограничены. Как только команда бирж убедиться, что обновление прошло без сбоев, торговля снова возобновится.

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Теоретически, перед нами рядовое обновление, но на самом деле оно имеет далекоидущие последствия. Так, согласно недавним планам, «Бомба сложности» должна была быть активирована 1 декабря, а где-то к середине 2022 (возможно, осенью) планировался переход на Ethereum 2.0. Похоже, что Proof of Stake временно отменяется, ведь сроки его введения теперь отдали под «Бомбу сложности. Эксперты на эту тему пока не высказывались, но и без них ясно, что майнеры могут продолжать копать Эфир без ограничений.