B660 может оказаться интересен массовому покупателю, а вот H610 выглядит слишком урезанным

Наши постоянные читатели знают, что линейка Alder Lake обладает сразу несколькими ключевыми характеристиками, кардинально отличающими её от всех ранее выпущенных процессоров Intel и AMD. В первую очередь стоит остановиться на поддержке интерфейса PCIe 5.0. Сегодня он мёртвым грузом лежит на плечах пользователей, но в будущем именно эта технология позволит подключать скоростные видеокарты NVIDIA и твердотельный накопители, работающие в 2 раза быстрее присутствующего на рынке PCIe 4.0. Далее нужно указать грандиозный переход на оперативную память DDR5. К сожалению, дефицит и дороговизна сделали своё дело, поэтому новые линейки есть только у перекупщиков, но ведь мы говорим о перспективах, а они огромны. Можно ещё вспомнить архитектуру больших и малых ядер, но пока она больше мешает, чем помогает.

реклама

Ожидаемо, все блага технологического прогресса оказались доступны покупателям материнских плат на флагманском чипсете Z690, а вот все остальные будут мириться с теми или иными компромиссами. В январе на прилавках должны появиться процессоры без разблокированного множителя, а также менее дорогостоящие материнские платы. В продажу поступят следующие чипсеты: H670, B660 и H610. Ниже можно ознакомиться с информацией о том, на что будет способен каждый чипсет, и что получат покупатели материнских плат, выбравшие бюджетный H610.

Разгонять процессор разрешат исключительно на Z690, а вот поиграть с таймингами памяти можно будет на всех чипсетах, за исключением H610. Из любопытного, Intel разрешит установить устройства с поддержкой PCIe 5.0 даже на самый дешёвый чипсет, а вот Z690 и H670 получат поддержку до двух подобных девайсов, правда не без компромиссов. Неожиданным стало решение лишить H610 поддержки PCIe 4.0. Относительно недорогой B660 получит слот PCIe 4.0, а вот количество дорожек DMI 4.0 составит всего 4. Также бюджетный H610 окажется лишён скоростного подключения USB-Type-C 3.2 на 20 Гбит/с, а число устройств, подключённых по интерфейсу SATA 3.0, не превысит 4 единицы.

H670 способен удовлетворить абсолютно все запросы большинства пользователей, если не учитывать разгон процессора. В остальном он поддерживает все технологии, но и цена на материнские платы на подобном чипе окажется немаленькой. B660 представляет собой вполне сносный экономвариант, поскольку даёт возможность прикоснуться к современным технологиями, но не требует уж очень большой платы за это право. Что до H610, то здесь слишком много компромиссов, поэтому рассматривать его могут только те, кто планирует собрать бюджетный офисный компьютер.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Эксперты отмечают, что перед нами верхняя планка того, на что окажутся способны материнские платы на указанных выше чипсетах. Это значит, что многие параметры отдадут на откуп производителям, которые могут убрать часть функций в угоду баланса между ценой и возможностями.