Intel и Microsoft выпустили первую официальную заплатку, но пока она доступна только на Windows 11

В рамках серии Alder Lake Intel впервые в настольном массовом секторе использовала архитектуру больших и малых ядер. Предполагалось, что первые смогут обеспечить высокую скорость в тяжёлых задачах, включая игры и сложные вычисления. Что до малых ядер, то они должны были включаться во время простоя, или незначительной нагрузки на систему. Стоит отметить, что в большинстве сценариев реализовать задуманное всё же получилось, вот только далеко не все программы отнеслись к нововведению одинаково благосклонно.

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Во-первых, стоит признать незначительную эффективность малых ядер в играх, поскольку чаще они только мешают. Во-вторых, если в синтетических тестах процессоры Alder Lake демонстрируют впечатляющие показатели, то в реальных задачах работают на уровне своих конкурентов. Пожалуй, самым неприятным сюрпризом для покупателей новых процессоров стала несовместимость с некоторыми играми (51 наименование). Отметим, что сами игры без всяких проблем работали на процессорах Alder Lake, с условием, что речь шла о пиратских версиях, а вот официальные, купленные за десятки долларов, отказывались работать корректно. Как выяснилось, проблема была в защите от взлома Denuvo, которая по непонятным причинам решала, что владелец процессора Core i9-12900K хочет её обмануть.

Через несколько дней после появления ошибки, представители Intel нашли обходной путь, предложив отключать малые ядра в BIOS, что было временным решением. Как сообщается, в последнем обновлении драйверов, включённом в операционную систему Windows 11, содержится заплатка, полностью устраняющая проблему. Стоит учитывать, что эксперты пока не протестировали саму заплатку, поэтому неясно, снижает ли она производительность процессора и каким образом реализована совместимость малых ядер с Denuvo. В то же время известно, что три игры так и не получили исправлений. Это: Assassin’s Creed: Valhalla, Fernbus Simulator и Madden 22.

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В настоящее время есть всего два способа обхода блокировки подобных игр на новых процессорах Intel. Проще всего отключить малые ядра в BIOS, поскольку они не сильно влияют на работоспособность системы. Скорее всего, это негативно скажется на энергопотреблении. Если вас это беспокоит, и ваша материнская плата выпущена MSI или Gigabyte, то можно скачать специальные утилиты, которые делают точно то же, но без перехода в подсистему BIOS. После игровой сессии утилита отключается, а малые ядра продолжают работать в штатном режиме. Напомним, указанная выше проблема была актуальна как для Windows 11, так и для Windows 10. На данный момент решение доступно только для более новой операционной системы. Точных сроков о появлении аналога на Windows 10 пока нет.