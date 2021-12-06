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Перекупщики с Авито продают ОЗУ DDR5 с 3-кратной наценкой по сравнению с ценой DDR4-3200
У некоторых из перекупщиков в наличии сотни комплектов на 32 Гб
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Новая линейка Alder Lake-S должна была позволить Intel увеличить продажи процессоров. Представители компании уверяли, что успех Ryzen 5000 временный, ведь уже в самое ближайшее время Intel не только вернёт себе утраченную рыночную долю, но и прибавит к ней несколько лишних процентов. Как вы уже знаете, исполнить обещание пока не удалось. В качестве основных причин эксперты называют отсутствие в продаже процессоров Alder Lake-S без разблокированного множителя, а также невнятные сроки появления недорогих материнских плат под новое поколение процессоров. Некоторые производители уже готовятся к выходу на рынок, но мы всё также не знаем, когда это случится.

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Но куда ощутимее удар по позициям Intel нанёс дефицит оперативной памяти DDR5. Если вы загляните в российские магазины, то сможете убедиться в простой истине: модулей памяти нет в наличии. Складывается такое ощущение, что их и вовсе не поставляют на отечественный рынок. На самом деле ощущение обманчивое, ведь у перекупщиков с Авито всё в полном порядке. Количество объявлений с предложениями о продаже новой ОЗУ DDR5 зашкаливает, поэтому мы не будем углубляться в эту тему, ведь средняя цена за две планки DDR5-5200 по 16 Гб составляет 33 000 рублей. Обратите внимание на объявление ниже. Мы убрали все данные об авторе, включая адрес, город проживания и другое. Но куда интереснее нижняя строчка. Как видите, у парня в наличии 108 комплектов, которые могут быть отправлены по первому звонку. Автор объявление пишет, что у него есть гарантия, но не называет магазин, который предоставил ему такое количество модулей памяти.

И вот здесь и нужно подумать, а стоит ли вообще два планки по 16 Гб таких денег? Если заглянуть в Ситилинк, то можно обнаружить комплект памяти Patriot Viper на 3200 МГц всего за 11 190 рублей. Мы бы не стали говорить о том, что он имеет выдающиеся характеристики, но для построения стандартного компьютера сойдёт. Мало того, это самый популярный комплект DDR4-3200, а значит его берут чаще всего. В то же время, если вы решили купить процессор Alder Lake-S, то вам придётся потратить 33 000 рублей, что ровно в 3 раза дороже. Есть ли в этом смысл?

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Как показали недавние тесты, есть и очень существенный, ведь на движке Unreal Engine производительность Core i9-12900K с памятью DDR4-3200 может опускаться ниже, чем на аналогичном комплекте памяти с процессором Ryzen 9 5950Х. Получается самый настоящий замкнутый круг: чтобы получить реальный прирост производительности на Core i9-12900K нужна скоростная DDR5-5200, но она стоит в 3 раза дороже комплекта на DDR4-3200. Компромисс приводит к падению количества кадров в секунду, а значит потенциальным покупателям стоит как следует взвесить все за и против. Может поэтому продажи процессоров AMD в ноябре слегка увеличились?

#intel #alder lake #ddr5 #core i9-12900k #озу #ситилинк
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