16-ядерный флагман Intel показывает низкие результаты с использованием памяти DDR4-3200

Выход процессоров Alder Lake совпал с появлением на рынке оперативной памяти нового стандарта, что позволило Intel ощутимо увеличить производительность. Всё дело в том, что многие сайты получили в комплекте с флагманским 16-ядерным Core i9-12900K комплект DDR5-5200 МГц, тогда как его конкурент в лице Ryzen 9 5950Х выступал на DDR4-3200 МГц. В некоторых случаях использовалась более скоростная DDR4-4000, но это частный случай, ведь многие всё же предпочли сравнивать с относительно недорогой ОЗУ.

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И вот здесь кроется подвох, ведь сегодня оперативной памяти DDR5 просто нет в продаже. Если вам повезёт, вы купите DDR5-4800 в несколько раз дороже рекомендованной стоимости. Мечтать об оверклокерской DDR5-5200, которую можно разогнать и скорректировать показатели латентности, не приходится. Именно поэтому энтузиасты покупают Core I9-12900K (и другие процессоры серии Alder Lake) с материнской платой, поддерживающей ОЗУ DDR4.

Эксперты компании Puget Systems решили выяснить, как такой подход повлиял на производительность процессоров Intel 12-го поколения в играх. В качестве основы для теста выбран движок Unreal Engine. В настоящее время он устанавливается на 25% всех новых игр, поэтому скоростные показатели могут быть экстраполированы на десятки популярных проектов последних лет. Все процессоры работали на оперативной памяти DDR4-3200 МГц. Один из тестовых стендов для Core i9-12900K получил DDR5-4400 МГц. Причина в том, что при использовании 4 планок по 16 Гб скорость на материнской плате автоматически устанавливается на 4400 МГц.

Больше тестов вы найдёте в источнике на сайте Puget Systems, мы же обсудим скомпилированные данные. Как видите, при равных условиях на первое место выходит Ryzen 9 5950Х. Core i9-12900K на DDR5-4400 МГц составляет достойную конкуренцию, но оказывается всё же медленнее, а вот Core i9-12900K на стандартной DDR4-3200 МГц улетает далеко вниз: 603 против 784 баллов. Это значит, что разница между ними составляет невероятные 30%, что критично для конечного потребителя.

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Всё это значит, что крайне важно учитывать тип оперативной памяти, когда мы говорим о победы того или иного процессора. Если оба поколения окажутся в равных условиях на DDR4-3200 МГц, то шансов у скоростного Core i9-12900K нет. А вот в комплекте с DDR5 флагман на Alder Lake может не только на равных соперничать с Ryzen 9 5950Х, но и превосходить его. В последнем случае придётся запастить действительно быстрым и дорогим комплектом DDR5-5200 МГц. Ну а при прочих равных даже 12-ядерный Ryzen 9 5900Х широко разрекламированный Core i9-12900K.