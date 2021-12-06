Доля процессоров AMD в Steam превысила 31%

С начала продаж процессоров Intel Alder Lake-S прошло слишком мало времени, поэтому делать какие-либо выводы об их популярности будет преждевременно. И всё же, уже сегодня есть все основания сомневаться в высоких продажах, поскольку налицо несколько проблем. В первую очередь стоит учитывать, что в наличии только несколько моделей, которые не рассчитаны на массового потребителя, поскольку стоят от 300 долларов и выше. Количество энтузиастов не так велико, а пандемия снизила покупательную способность у миллионов пользователей по всему миру. Кроме отсутствия на полках массовых серий, есть также сложности с доступом в оперативной памяти DDR5, которая должна была выступить в качестве тарана для процессоров Intel 12-го поколения. Пока же памяти просто нет в наличии, либо она почти не отличается по производительности от DDR4, которая свободно лежит на прилавках. Ну и материнские платы. Не так много потребителей могут себе позволить потратить 250 долларов и выше только на материнскую плату, ведь большинству она просто не нужна.

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Всё это веские и логичные причины, но даже они не объясняют снижения продаж процессоров Intel в ноябре. Обратите внимание на график ниже. По состоянию на декабрь 2020 года синие занимали больше 81% рынка настольных процессоров. Это невероятная цифра, свидетельствующая о доверии обычных геймеров, ведь перед нами статистика Steam. Несмотря на высокие цены на серию Ryzen 5000, пользователи хорошо приняли все процессоры, что позволило AMD увеличить отгрузку несмотря на нарастающий дефицит. Скорее всего, если бы не проблемы с поставками чипов, возникшие по вине пандемии коронавируса, мы бы увидели в продаже Ryzen 5 5600, Ryzen 3 5300 и многие другие бюджетные камни, что ещё больше увеличило бы продажи AMD.

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На начало декабря 2021 года за Intel 68.34%, в то время как AMD смогла отвоевать 31.66%. Это самая большая доля за десять лет, что свидетельствует о высоком уровне доверия среди обычных покупателей. Проще говоря, выход сверхмощных геймерских Alder Lake-S пока не оказала влияния на продажи процессоров Intel. Можно предположить, что всё дело в том, что переход требует замены материнской платы. Можно оставить старую линейку ОЗУ DDR4, но для многих переход на новую платформу связан прежде всего с заменой поколения оперативной памяти. Вполне возможно, что мы ещё увидим всплеск продаж процессоров Intel благодаря выходу бюджетной линейки без разблокированного множителя, но пока AMD не только удержала продажи на прежнем уровне, но и смогла немного прибавить.