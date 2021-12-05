Отличная возможность собрать производительный компьютер без переплаты за материнскую плату

Уже много лет между фанатами Intel и AMD идут споры относительно выгодности той или иной серии. Отказать каждому из утверждений в логике невозможно, поэтому единого мнения до сих пор нет. К примеру, для сборки высокопроизводительного компьютера вам достаточно купить процессор Ryzen 7 5800, ощутимо сэкономив на материнской плате, ведь предложений чуть дороже 100 долларов на В450 чипсете предостаточно. В продаже есть и более бюджетные материнские платы на чипсете А520, которые позволяют за скромные 60 долларов создать основу для неплохого системного блока с процессором Ryzen 5 3600.

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В настоящее время сборку компьютера на базе процессоров Alder Lake назвать недорогой сложно. Так, моделей без разблокированного множителя пока в продаже нет, а материнские платы ограничиваются серией Z690. Последние стоят 250 долларов и выше, а оперативной памяти DDR5 либо в продаже нет, либо она доступна у перекупщиков в три раза дороже аналогов на DDR4. Если для вас пара сотен долларов не играет роли, то сборка на Intel кажется более перспективной, а вот во всех остальных случаях стоит как следует подумать.

Известно, что уже в начале следующего года в продажу поступит серия Intel Core i3, а также один из самых ожидаемых среднебюджетных процессоров – Core i5-12400. Похоже, одновременно с ними в магазинах появятся и недорогие материнские платы. Недавно в сеть попал перечень продуктов MSI на базе чипсета B660. Самый бюджетный вариант оценён в 119 долларов, а прокачанная модель MAG TOMAHAWK будет стоить 259 долларов. Поскольку нас в данном случае интересует именно недорогая плата, то остановимся на B660M-E. Она получит поддержку PCIe 4.0, а также DDR4, что позволит собрать недорогую сборку на базе Core i5-12400 без переплаты з оперативную память нового поколения и скоростной интерфейс PCIe 5.0, который в настоящее время ещё не поддерживается ни одним реальным продуктом.

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Инсайдеры уточняют, что более дорогие версии материнских плат на базе чипсета B660 смогут рассчитывать на поддержку PCIe 5.0 и ОЗУ DDR5. А вот во сколько долларов обойдётся такая поддержка, пока не уточняется. Кроме того, чуть позднее в магазинах появится ещё более бюджетная серия H610, которая придётся по вкусу любителям бюджетных сборок на Core i3.