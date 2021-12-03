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Судя по всему, производители видеокарт планируют устроить настоящий ураган из бюджетных линеек в первой половине 2022 года. Сроки предсказать сложно, поскольку дефицит компонентов существенно осложняет доступ к некоторым компонентам. И всё же, NVIDIA готовит серию GeForce RTX 3050, которая получит 8 Гб видеопамяти и 3072 ядер CUDA. В противовес ей появится серия Alchemist Xe-HPG, которая пока выглядит спорно, поскольку мы не знаем как Intel сможет распорядиться теми или иными техническими характеристиками, ведь часто именно драйвера и поддержка со стороны сторонних производителей оказывают решающее влияние на финальную производительность. Не останется в стороне и AMD.

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Ожидается, что нас ждёт выход ещё как минимум двух бюджетных видеокарт. Radeon RX 6500 XT должна выступить против GeForce RTX 3050 TI и Intel ARC A380, ну а Radeon RX 6400 предложит более скромную производительность уровня GeForce RTX 3050 и Intel ARC A350. В данном случае это инсайдерские предположения, поэтому к названиям стоит относиться с некоторым сомнением.

Сообщается, что обе видеокарты AMD будут основаны на графическом чипе Navi 24, которые предлагает более скромную производительность по сравнению со старшими версиями. В таблице можно увидеть, что по этому показателю Radeon RX 6500 XT получит в 2 раза меньше потоковых процессоров, чем Radeon RX 6600 XT – 1024 против 2048. Неясно насколько сильно из-за этого пострадает производительность в играх, но подобная экономия не внушает оптимизма. Не менее странно выглядит решение установить на обе видеокарты по 4 Гб видеопамяти. Если ориентироваться на предыдущие инсайдерские утечки, то конкуренты получат 6 и 8 Гб GDDR5. Мало того, здесь нас ждёт 64-битная шина, тогда как у NVIDIA будет 128-битная, а у Intel – 64 бита. 

Предполагается, что анонс Radeon RX 6500 XT состоится в рамках выставки CES 2022, а начало продаж запланировано на вторую половину января. Надеяться на низкие цены не приходится, ведь рекомендованная стоимость на Radeon RX 6500 XT может быть установлена на уровне 250 долларов и выше. С учётом того, что цены на видеокарты растут, можно ожидать появления новой бюджетной видеокарты в магазинах РФ от 50 000 рублей и выше. В данном случае слово «бюджетный» звучит не совсем корректно, однако мы придерживаемся не ценовой политики, а оценке производительности.

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<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Здесь самое время вспомнить о том, что недавно Gigabyte подняла отпускные цены на продукцию AMD на 6%. Именно поэтому пытаться сегодня предсказать даже рекомендованную стоимость новой Radeon RX 6500 XT просто невозможно.

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