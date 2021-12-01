Десятки недорогих видеокарт покупаются ежедневно в Ситилинк

Все наши читатели прекрасно знают о том, что видеокарты подорожали в три и более раза. Вот только знание в данном случае никак не помогает сделать верный выбор. Представьте себе, что прямо сегодня (или завтра) вам требуется купить видеокарту. Вы хотите потратить на это как можно меньше денег, получив возможность играть во все игры. Только не пишите в комментариях, что нужно брать кредит на Radeon RX 6900 XT за 200 000 рублей, а после радоваться жизни, выплачивая кредит по 20 000 рубликов в месяц. Всё это крайности, в которые могут себе позволить впадать несколько процентов наших читателей, а значит нужны рациональные решения.

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Было бы неверным давать какие-либо советы, не задав тот же вопрос себе. Что же, если бы у автора данного материала не пылилась сегодня в компьютере GeForce RTX 2070 Super, то с высокой долей вероятности он бы не стал тратить на видеокарту 1000 долларов. На каком основании? Игры дорожают, студии то и дело пытаются внедрить в них микротранзакции, а даже самые быстрые модели видеокарт не справляются с некоторыми проектами в 4К@60 fps. Именно поэтому стоит присмотреться к чему-то менее дорогому. Если предположить, что завтра криптовалюты исчезнут, то несомненно такие карты резко подешевеют. Вот только не стоит питать себя напрасными иллюзиями. Криптовалюты никуда не денутся, поэтому даже после завершения полупроводникового кризиса купленная вами карта будет неспешно дешеветь, что позволит взять со временем что-то получше, не потеряв слишком много денег.

Что любопытно, наше мнение разделяет немалая часть покупателей магазина Ситилинк. Мы отсортировали видеокарты по популярности, что позволило выделить наиболее покупаемые за 30 ноября. Судя по всему, геймеры разделились между двумя лагерями: покупающие GeForce GTX 1050 Ti и те, которых интересует GeForce GTX 1650. Последняя дороже на 10 000 рублей, поэтому стоит задуматься, есть ли смысл переплачивать за сомнительную возможность получить дополнительные 5 кадров в секунду в играх. Кстати, ни первая, ни вторая не позволит вам запускать игры на высоких и максимальных настройках графики. Ваш удел низкие или средние в разрешении 1080р. Учитывая, что за более высокий результат придётся платить 1000 долларов, гораздо проще немного подвинуть свои запросы, ведь за 28 000 рублей ничего быстрее нет.

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Итак, GeForce GTX 1050 Ti производства Gigabyte куплена 30 ноября в количестве 14 единиц. Более внушительную производства MSI приобрели 23 человека. GeForce GTX 1650 производства Palit смогла заинтересовать 21 геймеров. Кстати, далеко не все любители компьютерных игр могут себе позволить потратить на развлечения даже 26 000 рублей, поэтому многие останавливают свой выбор на менее дорогих позициях. К примеру, GeForce GT 1030 производства Gigabyte была куплена в количестве 16 штук. Очень неплохо, учитывая её низкую производительность.