Сколько в реальности за видеокарту попросят розничные сети, пока даже сложно представить

Известно, что в первом квартале 2022 года Intel выпустит серию настольных видеокарт, которые получат отличное соотношение между ценой и производительностью. Поскольку данных слишком мало, то любая утечка воспринимается энтузиастами с воодушевлением, ведь это означает появление конкуренции на застоявшемся рынке. Поскольку именно последний показатель часть является определяющим при формировании конечной цены, то есть все основания надеяться на то, что мы увидим не только достойную конкуренцию, но и попытку насытить рынок большим количеством видеокарт.

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Сегодня пресса активно обсуждает одну из бюджетных моделей Intel ARC A380. Сообщается, что она получит графический чип Alchemist Xe-HPG DG2 со 128 исполнительными модулями. Как и предполагалось, GPU создан по 6-нм технологическим нормам на мощностях TSMC и сможет предложить высокие тактовые частоты (до 2.4 ГГц) и неплохую для бюджетной видеокарты производительность. Отмечается, что ARC A380 получит 6 Гб скоростной видеопамяти стандарта GDDR6 на 16 Гбит/с по 96-битной шине. TDP не превысит 75 Вт, а значит данная карта сможет работать без дополнительного питания в случае поддержки интерфейса PCIe 4.0. Скорее всего партнёры Intel выпустят кастомные варианты с поддержкой разгона, что потребует наличия дополнительного питания.

А вот по поводу предполагаемой производительности мнения разнятся. Если вы полагаете, что в 2022 году бюджетная видеокарта в абсолютно новой линейке должна работать на уровне GeForce GTX 1650 SUPER, то всё в порядке. Если же считаете, что последняя морально и физически устарела ещё в 2020, то предполагаемая цена поставит вас в тупик. Инсайдеры пишут, что в условиях тотального дефицита Intel с высокой долей вероятности установит на данный продукт цену от 200 долларов и выше. Учитывая, что GeForce GTX 1650 сегодня стоит в российских магазинах от 300 долларов, то стоимость новинки может показаться относительно гуманной. Вот только не нужно забывать о перекупщиках и торговой цепочке, способной свести на нет все попытки удержать стоимость конечного продукта на рекомендованном уровне.

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Заявлена поддержка трассировки лучей. У Intel есть собственная разработка, но реализация её вызывает массу вопросов. Дело в том, что даже GeForce RTX 2060 не способна в большинстве игр вытягивать трассировку лучей на комфортных 60 fps. Сложно даже представить, сколько будет выдавать аналог GeForce GTX 1650 SUPER. 30 кадров в секунду в 720р?