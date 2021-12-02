Иногда очевидные вещи заметить не так уж и легко. К примеру, мы всё ещё делим рынок видеокарт на два лагеря. Как обычно, NVIDIA занимает там главенствующую позицию, ну а AMD тянется в хвосте, десятилетиями обещая выпустить самый революционный продукт за всю историю. В 2020 году красным это отчасти удалось, ведь серия Radeon RX 6000 не только впервые за многие годы смогла предложить лучшую цену, но и не менее высокую производительность. К сожалению, дефицит полупроводников не позволил AMD наладить производство в достаточном для рынка количестве. Это привело к очередному падению продаж и скромным прогнозам на 2022 год. Дошло до того, что впервые за многие годы красные вообще не говорят о прорывах и ничего не обещают.
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Несмотря на вышесказанное, скорый выход бюджетной серии GeForce RTX 3050 воспринимается не иначе как конкурентное решение для противостояния с Radeon RX 6500 в нижнем ценовом сегменте. Судя по всему, мы сильно ошиблись, ведь NVIDIA видит своим соперником нового игрока в лице Intel. Напомним, сегодня в прессе появилась информации о некоторых спецификациях бюджетной видеокарте Intel ARC A380. Это будет аналог GeForce GTX 1650 SUPER с 6 Гб видеопамяти и ценой от 200 долларов. Известно, что ARC A380 не претендует на лавры середняка, поскольку 94-битная шина не позволяет ему раскрыть весь потенциал линейки Intel Alchemist в полной мере, но даже этого хватило, чтобы расшевелить ребят из NVIDIA.
Дело в том, что сразу же за утечкой о характеристиках ARC A380 мы получили аналогичную о предстоящей GeForce RTX 3050. Сроки выхода и приблизительна производительность не указаны, но такая активность наталкивает на мысль, что NVIDIA не хочет уходить из информационного поля и считает главным конкурентом на бюджетном рынке не мифическую Radeon RX 6500, которая появится в количестве пары тысяч экземпляров и не сделает погоды, а именно новую линейку Intel.
Отдельно указывается, что GeForce RTX 3050 получит 8 Гб видеопамяти стандарта GDDR5 и будет основана на графическом чипе GA106-150. Кроме того, инсайдер пишет о наличии 3072 ядер CUDA, что делает видеокарту крайне мощной, ведь обновлённая GeForce RTX 2060 на 12 Гб сможет предложить 2176 ядер. Точных сроков поступления видеокарт обеих компаний в продажу пока нет. В данном случае всё зависит от поставок достаточного количества чипов со стороны TSMC, поскольку последняя выбрана и Intel в качестве контрактного производителя.