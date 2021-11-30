Илон Маск точно знает, какой процессор и графический чип стоит устанавливать на новые автомобили

Когда речь заходит до выбора процессора, многие наши читатели из обычных мирных пользователей превращаются в воинствующих фанатов, неистово защищающих свои интересы и предпочтения. Что любопытно, многие отказываются прислушиваться к здравому смыслу, даже когда очевидно, что Intel уступает AMD по всем параметрам. Точно такая же ситуация сегодня, когда процессоры Alder Lake оставили красных позади, но армия фанатов Лизы Су упрямо налегает на то, что Ryzen 9 5950Х до сих пор остаётся самым быстрым геймерским камнем.

реклама

К счастью, у фанатов Илона Маска нет проблем с выбором процессора, ведь в автомобилях Tesla достаточно мощи для запуска игр. На самом деле такая возможность есть далеко не везде, а только в Model S Plaid, на которой сам Илон Маск запускал культовую игру Ведьмак 3. Всё дело в продвинутом процессоре Ryzen последнего поколения, соседствовавшим с графическим чипом на архитектуре RDNA2. Теоретически, под капотом скоростного Model S Plaid находится видеокарта Radeon RX 6800, поэтому мы не удивимся, если владельцы подобных машин вместо того чтобы идти после работы домой, станут засиживаться перед дисплеем, пытаясь пройти Cyberpunk 2077.

Но всё это лирика, ведь на самом деле Илон Маск уже перепробовал множество вариантов процессоров на своих автомобилях. К примеру, первоначально использовались SoC производства NVIDIA. Более трёх лет назад состоялся масштабный переход на чип, построенный на базе Intel Atom. Он используется в работе информационно-развлекательного центра на автомобилях Model 3, Model X и Model S. Некоторое время назад две более дорогие модели перешли на чипы производства AMD, а недавно стало известно и о решении перевести на красные технологии и Model Y.

анонсы и реклама Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Инсайдеры высказывают опасения относительно того, что AMD и без того испытывает беспрецедентное давление со стороны производителей игровых приставок и партнёров, требующих выпускать больше графических чипов для видеокарт. Проблема в сильной зависимости от тайваньской TSMC, что не позволяет увеличить поставки готовой продукции. К счастью, потенциальным покупателям автомобилей Tesla волноваться не стоит, ведь за весь 2020 год Илон Маск с большим трудом выпустил 500 000 машин. Если даже в 2021 получится сделать на 50% больше, то это капля в море для AMD, поставляющей для игровых консолей несколько десятков миллионов подобных чипов в год.