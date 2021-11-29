Майнерам придётся заключать прямые контракты с поставщиками электричества

Как мы знаем, некоторые страны явно переоценили свои возможности, когда приглашали майнеров из Китая. Так, и Киргизия и Казахстан уже столкнулись с нехваткой электроэнергии. При этом, если властям Казахстана удаётся пока держать ситуацию под контролем, то даже президент Киргизии признал назревающий коллапс. Одна из проблем – это самовольные подключения, когда огромные мощности уходят незарегистрированным пользователям. Это приводит к обрушению сетей, не рассчитанных на высокие нагрузки. Сами же майнеры выступают в качестве паразитов. Предполагалось, что они будут стимулировать экономику, создавая рабочие места и закупая оборудование внутри страны. Вот только у этих ребят явно другие планы. Очевидно, что они пришли в указанные страны за дешёвой электроэнергией, а значит не планируют официально регистрироваться и платить налоги. Речь не идёт обо всех майнерах, поскольку среди них, несомненно, есть и законопослушные фермеры.

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И вот на такой минорной ноте стало известно об очередном переселении майнеров, но на этот раз они планируют перебираться в Россию в поисках налаженной инфраструктуры и дешёвого электричества. На прошлой неделе мы писали о том, что российские фермеры массово мигрируют в Иркутск, поскольку за городской чертой нужно платить всего 0.8 рублей за 1 кВт электричества. На этом фоне оживились российские законодатели, предложившие сделать из Иркутской области столицу всех майнеров России. Поскольку территория области огромна, то там с лёгкостью можно разместить всех майнеров планеты, заставив белых медведей вырабатывать электричество, но пока депутатов такая идея не посещала.

Поскольку майнеры всё прибывают, в дело решил вмешаться губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, в первую очередь необходимо приравнять майнинг к предпринимательству. Это позволит фермерам регистрироваться на законных основаниях, что также пресечёт лазейки для обхода законодательных норм. В этом случае майнеры начнут платить налоги, а те, кто добывает криптовалюту в промышленных масштабах, получат право договариваться с поставщиками энергии напрямую. Это не только позволит вести контроль майнеров, но и сделает потребление более предсказуемым. Кроме того, поскольку нагрузки станут распределяться более равномерно, можно уйти от проблемы веерного отключения электричества из-за перегрузок сети.

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По мнению губернатора Иркутской области, есть возможность сделать отдельную площадку для майнеров, где будут созданы все условия для добычи криптовалют. К примеру, можно организовать такой пункт в Усть-Илимске. Отметим, что это первое предложение майнерам, поступавшее от столь высокопоставленного руководителя российского региона. Ранее фермеры слышали в свой адрес только угрозы. Это не значит, что эти ребята уже завтра захотят выйти из тени, но процесс уже запущен, поэтому в любом случае придётся работать чисто и с соблюдением законодательных норм.