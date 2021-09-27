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Zelot Начислено вознаграждение
Бюджетная Radeon RX 6600 появилась в европейском магазине за 690 долларов
Цена оказалась больше чем в 2 раза выше рекомнедованной
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Неделю назад сообщалось, что 13 октября в продажу поступит бюджетная видеокарта Radeon RX 6600. Она предназначается исключительно для геймеров, поскольку обладает 128-битным интерфейсом памяти, а также предложит ещё меньший хешрейт в добыче Эфира, чем старшая версия за счёт сниженного количества ядер. Поскольку AMD держит характеристики в секрете, в сети пока не было реальных тестов, а тем более данных относительно хешрейта. Что до игрового потенциала, то ожидается графический чип, немного уступающий GeForce RTX 3060. Повторимся, что пока тестов нет, всё это ожидания инсайдеров, но судя по утечкам, мы получим примерно такой расклад.

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Расклад может и такой, а вот ценовая политика розничных торговцев нас с вами не порадует. Сегодня в сеть попала информация от одного из магазинов в Португалии. В сети замечена Radeon RX 6600 PULSE производства Sapphire. Поскольку это первая ласточка, то продавец не постеснялся, запросив за товар 589.90 евро. На минуточку, это 50 000 рублей или 690 долларов. И вот здесь стоит напомнить, что рекомендованная цена для старшей версии стартует с отметки в 379 долларов. Такая высокая стоимость вызвала массу негатива в адрес красных, но всё это не имело значения, поскольку в реальности купить Radeon RX 6600 ХТ дешевле 700 долларов было нереально. Судя по всему, история повторяется, а все рассказы о том, что на рынок поступит большая партия видеокарт так и останутся рассказами. Инсайдеры предполагали, что Radeon RX 6600 должна стоить не дороже 300 долларов, а значит у нас превышение рекомендованной цены более чем в 2 раза.

Специалисты уже сравнили новинку с аналогичной версией Radeon RX 6600 ХТ. По их словам, разница в дизайне платы и кулеров отсутствует, а значит потребление и энергоэффективность останутся на прежнем уровне, либо будут немного ниже. Система охлаждения новинки представлена двумя кулерами, а требования к питанию будут низкими за счёт 128-битной шины. Предполагается, что прямым ответом на Radeon RX 6600 станет GeForce RTX 3050 Ti. Неясно, когда NVIDIA решится на выход бюджетных представителей линейки Amper, но на ноутбуках подобные графические чипы уже давно радуют геймеров.

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В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Стоит учитывать, что бюджетными указанные видеокарты являются исключительно в теоретическом плане. Это также определяется их позиционированием. А вот относительно реальной цены перед нами самый настоящий флагман, ведь ещё год назад за 50 000 можно было купить GeForce RTX 2080.

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18:31
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Sapphire RX 6600 Pulse с 8 ГБ GDDR6 и ценой 590 евро поступит в продажу 13 октября
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