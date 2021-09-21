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На рынке чувствуется дефицит видеокарт, предназначенных для небогатых геймеров. Неважно, что сегодня вход в виртуальный мир стоит около 1000 долларов, ведь речь идёт о моделях, рекомендованная стоимость которых стартует с 300 долларов и дешевле. Сегодня приходится констатировать, что ни NVIDIA, ни AMD не выпустили ни одного графического чипа в данной категории. Что до зелёных, то они предлагают нам GeForce RTX 3060 за 329 долларов, реальная цена которого как минимум в 2 раза выше, ну а у красных есть Radeon RX 6600 ХТ. Последняя хоть и быстрее, но ещё дороже, что на фоне полупроводникового кризиса не оставляет шансов на её покупку бюджетным геймерам.

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Ситуацию должны были спасти GeForce RTX 3050/3050 Ti, но NVIDIA упрямо отказывается выпускать подобные GPU. Как стало известно, пойти навстречу настойчивым просьбам пользователей решила Лиза Су и компания. Так, в середине октября в продажу поступит Radeon RX 6600, лишившаяся приставки «ХТ» и предлагающая более скоромную цену и слегка урезанные характеристики. Якобы, до начала октября партнёры AMD должны предоставить свои версии видеокарт на базе нового графического чипа. После этого стартует утверждение и массовое производство, а 13 октября должна состояться презентация готового продукта. К сожалению, точной даты начала продаж пока нет, а значит AMD пока и сама не решила, когда лучше выпустить подобную карту на рынок.

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Не меньше вопросов вызывает и цена. Ожидается, что Radeon RX 6600 окажется немного медленнее GeForce RTX 3060, а значит стоимость подобной карты с высокой долей вероятности остановится на отметке в 300 долларов. Пару лет назад ни одна компания не решилась бы на такое безобразие, но сегодня майнеры и дефицит полупроводников подталкивают цены выше, а в реальности за новый GPU попросят больше 800 долларов.

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Что до технических характеристик, то они уже неоднократно светились в сети. Нас ждёт урезанный графический чип Navi 23 с 28 блоками (минус 4 по сравнению с Radeon RX 6600 ХТ), а также 8 Гб видеопамяти. Всё это не может не радовать, ведь на этот раз AMD решила не экономить, а значит производительность по сравнению со старшей моделью упадёт не так сильно. Больше подробностей о цене, а также сроках запуска мы узнаем уже скоро, ведь на календаре конец сентября, а ждать осталось недолго.