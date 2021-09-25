Для каждого смартфона доступны несколько различных версий прошивок

Пожалуй, наши ожидания от Xiaomi превышают возможности компании. На первый взгляд может показаться странным тот факт, что такая крупная международная структура не способна уложиться в собственные сроки рассылки прошивки. MIUI 12.5 даже не близка к своему завершению, ведь половина всех актуальных смартфонов остаются без новой ОС на российском рынке. И речь не о каких-то бюджетниках, а о популярных девайсах. Так вот, если как следует копнуть, то на поверхность выходят сложности, которые себе сама создала Xiaomi.

реклама

Если посмотреть ниже, то можно увидеть, что в настоящий момент в списке актуальных значатся 123 аппарата. Все они требуют выпуска обновлений безопасности, а большая часть значится в активном списке на рассылку MIUI 12.5, а после и более новой MIUI 13. Ясно, что, выпустив такое колоссальное количество смартфонов, китайские инженеры тратят невообразимое количество времени на их обслуживание. Проще отказаться от старичков, но скандал, который за этим последует, явно не пойдёт на пользу Xiaomi.

Ниже можно обнаружить список из 123 актуальных телефонов, на которые выходят те или иные прошивки. Для наиболее старых – это MIUI 12, а более новые могут обновиться до MIUI 12.5. Поскольку прошивок слишком много, мы оставляем только общую ссылку. Для каждого аппарата можно выбрать подходящую версию. Обращайте внимание на совместимость: для купленных в РФ моделей нужна российская или глобальная. Для купленных в китайских магазинах – глобальная или европейская. Всем остальным региональные с поддержкой русского языка. Ссылка на прошивки.