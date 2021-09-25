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Zelot
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок на базе MIUI 12 и MIUI 12.5 для 123 актуальных смартфонов
Для каждого смартфона доступны несколько различных версий прошивок
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Пожалуй, наши ожидания от Xiaomi превышают возможности компании. На первый взгляд может показаться странным тот факт, что такая крупная международная структура не способна уложиться в собственные сроки рассылки прошивки. MIUI 12.5 даже не близка к своему завершению, ведь половина всех актуальных смартфонов остаются без новой ОС на российском рынке. И речь не о каких-то бюджетниках, а о популярных девайсах. Так вот, если как следует копнуть, то на поверхность выходят сложности, которые себе сама создала Xiaomi.

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Если посмотреть ниже, то можно увидеть, что в настоящий момент в списке актуальных значатся 123 аппарата. Все они требуют выпуска обновлений безопасности, а большая часть значится в активном списке на рассылку MIUI 12.5, а после и более новой MIUI 13. Ясно, что, выпустив такое колоссальное количество смартфонов, китайские инженеры тратят невообразимое количество времени на их обслуживание. Проще отказаться от старичков, но скандал, который за этим последует, явно не пойдёт на пользу Xiaomi.

Ниже можно обнаружить список из 123 актуальных телефонов, на которые выходят те или иные прошивки. Для наиболее старых – это MIUI 12, а более новые могут обновиться до MIUI 12.5. Поскольку прошивок слишком много, мы оставляем только общую ссылку. Для каждого аппарата можно выбрать подходящую версию. Обращайте внимание на совместимость: для купленных в РФ моделей нужна российская или глобальная. Для купленных в китайских магазинах – глобальная или европейская. Всем остальным региональные с поддержкой русского языка. Ссылка на прошивки. 

  1. POCO C3
  2. Redmi K30 4G
  3. Mi 10 Ultra
  4. Redmi 9C
  5. Redmi Note 10 5G
  6. Mi Pad 5 Pro 5G
  7. Redmi K30 Pro
  8. POCO M3
  9. Redmi 6 Pro
  10. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  11. Mi CC9 Pro
  12. Mi 10
  13. Mi Pad 5
  14. Redmi K30i 5G
  15. Redmi Note 7S
  16. Redmi Note 9 4G [China]
  17. Redmi K40 Pro+
  18. Mi 10T Lite [Global]
  19. Redmi K20 Pro
  20. POCO M2 Pro
  21. Mi 10i [India]
  22. Mi CC9e
  23. Redmi 9C
  24. Redmi S2
  25. Mi Mix 2
  26. Mi 10 Lite 5G
  27. 11T Pro
  28. Redmi Note 10 Pro [India]
  29. 11 Lite 5G NE
  30. Mi Mix 3 5G
  31. POCO X3
  32. Redmi 10X 4G
  33. Redmi 9T [Global]
  34. Redmi Note 5
  35. Mi 8 SE
  36. Redmi 8A
  37. Redmi 9A
  38. Mi 10 Pro
  39. Redmi 10X
  40. Redmi Note 9T
  41. Mi 11X Pro
  42. Redmi 9C NFC
  43. Redmi 6A
  44. Mi 9
  45. POCO F2 Pro
  46. Mi Note 10 Lite Zoom
  47. Redmi Note 9
  48. Mi MIX Fold
  49. Mi Mix 3
  50. Mi Note 3
  51. Mi Mix 2S
  52. Mi 9 SE
  53. Redmi 7
  54. Redmi Note 6 Pro
  55. Redmi Note 9S
  56. Mi 8 Pro
  57. Mi 6X
  58. Mi 10 Youth Edition
  59. Mi Note 10
  60. Redmi K30 5G
  61. Redmi Note 9 Pro
  62. Redmi 8A Dual
  63. Mi CC9
  64. Redmi Note 9 Pro [India]
  65. Redmi K20
  66. POCO X3 Pro
  67. Mi 11 Ultra
  68. Redmi 10
  69. Redmi 10X Pro
  70. Redmi Note 7
  71. Redmi Note 8T
  72. Mi 10S
  73. Redmi 9
  74. Mi Note 10 Lite
  75. Mi 8 Explorer Edition
  76. POCO X3 GT
  77. Mi Max 3
  78. Mi 11 Lite 5G
  79. Redmi K40
  80. Redmi K30 Ultra
  81. Mi 9T
  82. Mi 9 Lite
  83. Redmi Note 8 Pro
  84. POCO F3 GT
  85. Mi CC9 Meitu Edition
  86. Redmi 7A
  87. Mi 9 Pro 5G
  88. POCO F1
  89. Mi 9T Pro
  90. Redmi 8
  91. Mi 11 Lite 4G
  92. POCO M3 Pro 5G
  93. Redmi Note 9 Pro Max [India]
  94. Redmi 6
  95. Redmi Y2
  96. Redmi Note 8
  97. Redmi Note 9 5G [China]
  98. Redmi Note 9 Pro 5G [China]
  99. Redmi Note 7 Pro
  100. Mi 11X
  101. Redmi K30S
  102. Mi 8 Lite
  103. POCO F3
  104. Redmi Note 10S
  105. Redmi 9 India
  106. Redmi Note 10 Pro [Global]
  107. Mi 8
  108. POCO X2
  109. Mix 4
  110. Redmi Note 10
  111. Redmi 9 Power [India]
  112. Mi 11i
  113. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
  114. Redmi K40 Pro
  115. Mi 11
  116. Mi 10T
  117. POCO M2
  118. Redmi 9 Prime [India]
  119. Redmi K40 Gaming Edition
  120. Redmi Note 10 Pro Max [India]
  121. Redmi Note 8 (2021)
  122. Note 5 Pro
  123. Xiaomi 11T
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