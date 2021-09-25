Пожалуй, наши ожидания от Xiaomi превышают возможности компании. На первый взгляд может показаться странным тот факт, что такая крупная международная структура не способна уложиться в собственные сроки рассылки прошивки. MIUI 12.5 даже не близка к своему завершению, ведь половина всех актуальных смартфонов остаются без новой ОС на российском рынке. И речь не о каких-то бюджетниках, а о популярных девайсах. Так вот, если как следует копнуть, то на поверхность выходят сложности, которые себе сама создала Xiaomi.
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Если посмотреть ниже, то можно увидеть, что в настоящий момент в списке актуальных значатся 123 аппарата. Все они требуют выпуска обновлений безопасности, а большая часть значится в активном списке на рассылку MIUI 12.5, а после и более новой MIUI 13. Ясно, что, выпустив такое колоссальное количество смартфонов, китайские инженеры тратят невообразимое количество времени на их обслуживание. Проще отказаться от старичков, но скандал, который за этим последует, явно не пойдёт на пользу Xiaomi.
Ниже можно обнаружить список из 123 актуальных телефонов, на которые выходят те или иные прошивки. Для наиболее старых – это MIUI 12, а более новые могут обновиться до MIUI 12.5. Поскольку прошивок слишком много, мы оставляем только общую ссылку. Для каждого аппарата можно выбрать подходящую версию. Обращайте внимание на совместимость: для купленных в РФ моделей нужна российская или глобальная. Для купленных в китайских магазинах – глобальная или европейская. Всем остальным региональные с поддержкой русского языка. Ссылка на прошивки.
- POCO C3
- Redmi K30 4G
- Mi 10 Ultra
- Redmi 9C
- Redmi Note 10 5G
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Redmi K30 Pro
- POCO M3
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Mi CC9 Pro
- Mi 10
- Mi Pad 5
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 9 4G [China]
- Redmi K40 Pro+
- Mi 10T Lite [Global]
- Redmi K20 Pro
- POCO M2 Pro
- Mi 10i [India]
- Mi CC9e
- Redmi 9C
- Redmi S2
- Mi Mix 2
- Mi 10 Lite 5G
- 11T Pro
- Redmi Note 10 Pro [India]
- 11 Lite 5G NE
- Mi Mix 3 5G
- POCO X3
- Redmi 10X 4G
- Redmi 9T [Global]
- Redmi Note 5
- Mi 8 SE
- Redmi 8A
- Redmi 9A
- Mi 10 Pro
- Redmi 10X
- Redmi Note 9T
- Mi 11X Pro
- Redmi 9C NFC
- Redmi 6A
- Mi 9
- POCO F2 Pro
- Mi Note 10 Lite Zoom
- Redmi Note 9
- Mi MIX Fold
- Mi Mix 3
- Mi Note 3
- Mi Mix 2S
- Mi 9 SE
- Redmi 7
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Note 9S
- Mi 8 Pro
- Mi 6X
- Mi 10 Youth Edition
- Mi Note 10
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 8A Dual
- Mi CC9
- Redmi Note 9 Pro [India]
- Redmi K20
- POCO X3 Pro
- Mi 11 Ultra
- Redmi 10
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 8T
- Mi 10S
- Redmi 9
- Mi Note 10 Lite
- Mi 8 Explorer Edition
- POCO X3 GT
- Mi Max 3
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K40
- Redmi K30 Ultra
- Mi 9T
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 8 Pro
- POCO F3 GT
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi 7A
- Mi 9 Pro 5G
- POCO F1
- Mi 9T Pro
- Redmi 8
- Mi 11 Lite 4G
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro Max [India]
- Redmi 6
- Redmi Y2
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 5G [China]
- Redmi Note 9 Pro 5G [China]
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 11X
- Redmi K30S
- Mi 8 Lite
- POCO F3
- Redmi Note 10S
- Redmi 9 India
- Redmi Note 10 Pro [Global]
- Mi 8
- POCO X2
- Mix 4
- Redmi Note 10
- Redmi 9 Power [India]
- Mi 11i
- Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Redmi K40 Pro
- Mi 11
- Mi 10T
- POCO M2
- Redmi 9 Prime [India]
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 10 Pro Max [India]
- Redmi Note 8 (2021)
- Note 5 Pro
- Xiaomi 11T